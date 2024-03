In der «Sesamstraße»: Klaas nimmt Angst vor dem Friseur

TV-News

Der NDR dreht aktuell neue Folgen der Kindersendung.

Nachdem der Liedermacher und Entertainer Olli Schulz im vergangenen Jahr der-Figur Elmo die Angst vor der Angst mit einem Lagerfeuerlied genommen hatte, schaut nun auch Schulz’ Kollege aus «NeoParadise»-Zeiten Klaas Heufer-Umlauf in der Kindersendung vorbei. Seit Anfang März dreht der NDR Folgen für die neue Staffel der «Sesamstraße». Heufer-Umlauf soll in einer der Episoden Elmo nun die Angst vor dem Friseur nehmen, dabei verpasst Grobi dem Moderator, der selbst gelernter Friseur ist, eine neue Frisur.„Die «Sesamstraße» ist eines der letzten Hochämter des deutschen Fernsehens. Es ist mir eine große Ehre, dabei sein zu dürfen“, erklärt Klaas Heufer-Umlauf und fügt an: „Ich habe außerdem gehört, dass Grobi sich jetzt als Friseur versucht. Ich bin mir nicht so sicher, ob er es alleine schafft, Elmo die Angst vor dem Haareschneiden zu nehmen. Da schau ich ihm lieber mal über die Schulter!“Neben Elmo, Grobi und Klaas Heufer-Umlauf sind in den neuen Folgen auch Ernie, Bert und ihre vielen Mitbewohner. Die erst vor einem Jahr eingeführte Figur Elin wird zum ersten Mal ihren neuen, optimierten Rollstuhl nutzen, der im 3D-Drucker entworfen wurde. Der Entwurf entstand unter Mithilfe der Community von Menschen mit Behinderung. Sie wird unter anderem auch Rollstuhlbasketball spielen. Die sogenannten „Live Actions“, Drehs mit Kindern aus dem NDR-Sendegebiet, stehen in diesem Jahr unter dem Thema „Bewegung“, womit Fortbewegung von A nach B gemeint ist. Diese Filme sollen unter anderem einen Beitrag zur Verkehrserziehung leisten.