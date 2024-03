Altes Fernsehen auf jungen Sendern

Quotenmeter.FM

Mit Formaten wie «Deutschland sucht den Superstars» und «Germany’s Next Topmodel» wollen die privaten Fernsehstationen punkten.

Der Fernsehsender ProSieben ist aktuell 34 Jahre alt – aber das Aushängeschild des Senders feiert dieses Frühjahr bereits die 19. Staffel. Für die Verantwortlichen des Senders ist «Germany’s Next Topmodel» mit Heidi Klum eine wichtige Programmmarke. Obwohl das Format schon deutliche Abnutzungserscheinungen hat, ist ein Ende noch in weiter Ferne.Ein ähnliches Bild ist auch beim Mitbewerber RTL zu erkennen. Mit Projekten wie «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus», «Deutschland sucht den Superstar» und «Das Supertalent» werden jährlich die gleichen Projekte wieder ins Fernsehen gehievt. Wirkliche Neuentwicklungen im Showbereich sind Mangelware, stattdessen bekommen die Zuschauer bewährte Formate serviert. In deutschen Nachbarländern wie Frankreich, Italien oder Spanien laufen dagegen ganz interessante Projekte.Die Streamingplattform Joyn und der Fernsehsender Sat.1 kramten dieser Tage die Reality-Show «Big Brother» aus, bei der zahlreiche Kandidaten 100 Tage größtenteils nur in einem Container herumsitzen und reden. Veit-Luca Roth und Fabian Riedner reden auch über diesen Aufguss und sagen, ob sie von den Inhalten angefixt wurden.