Zweiter «Lost in Fuseta»-Krimi kommt

TV-News

Das Erste wird den Zweiteiler allerdings nicht mehr am Stück ausstrahlen.

Ab Ostermontag, 1. April, stellt die ARD Mediathek den zweitenmit dem Titel „Spur der Schatten“ online. Die reguläre Fernsehausstrahlung kommt am Donnerstag, den 4. April, und Samstag, den 6. April 2024, jeweils um 20.15 Uhr. Der erste Zweiteiler lief noch als Doppelfolge am Samstagabend.Kommissar Lost besitzt ein fotografisches Gedächtnis, erkennt Lügen sofort und verfügt über eine blitzschnelle Kombinationsgabe – doch die Zwischentöne der Kommunikation muss er genauso mit dem Verstand „lesen“ lernen wie Ironie, Empathie oder Liebe! Als Titelheld mit Asperger-Syndrom versucht Jan Krauter einen Entführungsfall aufzuklären, der zu einem politischen Mordkomplott führt. In der Verfilmung des Krimibestsellers „Spur der Schatten“ tauchen der deutsche Auslandsermittler und das portugiesische Ermittlerteam in eine Operation ehemaliger Geheimdienstkreise ein. Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt, der die Reihe „Lost in Fuseta“ unter dem Pseudonym Gil Ribeiro veröffentlicht, schrieb das Drehbuch für die zweiteilige Verfilmung.Jan Krauter spielt weiterhin die Hauptrolle, Holger Karsten Schmidt steuerte das Buch bei. Felix Herzogenrath übernahm die Regie. Gedreht wurde vom 11. April bis 8. Juni 2023 in Fuseta, Faro, Lissabon, Setúbal, Olhão und Alcochete. «Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal: Spur der Schatten» ist eine Produktion der der 307 production GmbH im Auftrag der ARD Degeto Film für die ARD, produziert mit Unterstützung von Instituto do Cinema e do Audiovisual, Pic Portugal und Visit Portugal.