«Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» verliert die 2-Millionen-Marke

Quotennews

Gewissermaßen reißt eine kurze aber enorm erfolgreiche Serie ab: «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» wird nach dem perfekten Februar "schlechter".

Nach bereits dem zweiten Sonntag im März kann man sagen, der perfekte Februar wird vorerst der letzte Monat bleiben, der sich diese Formulierung verdient. An jedem der vier Sonntag im vergangenen Monat holt sichmehr als 2 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, zudem stieg der Marktanteil von Woche zu Woche. Aus 8,6 Prozent wurden, 8,7, es folgten 9,6 und schlussendlich 9,9 Prozent. Die Zielgruppe wurde im gleichen Takt an jedem Wochenabschluss besser und besser. Am 25. Februar schauten überzeugende 0,48 Millionen Umworbene zu, das waren starke 10,4 Prozent.Schon mit der ersten Show im März war klar, der Aufwärtstrend ist gebrochen. Der 03. März schaffte es lediglich auf 2,29 Millionen Zuschauer, damit erstmals seit der ersten Show im Februar und Minus im Vergleich zur Vorwoche, die Zielgruppe sank auf 0,33 Millionen. Der Schwund sollte gestern noch drastischer werden. Mit 1,97 Millionen Zuschauer riss die Reihe der Shows mit mehr als 2 Millionen Zuschauern rüde ab, der Marktanteil fällt auf 8,1 Prozent zurück. Immerhin, das ist der positive Aspekt des gestrigen Vorabends, mit 0,37 Millionen Werberelevanten legt die Zielgruppe wieder zu. Dennoch schrumpft auch hier der Marktanteil auf 7,5 Prozent.Zu kritisch sollen diese Zahlen jedoch gar nicht wirken. «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» ist weiterhin mit Abstand das erfolgreichste Format von Sat.1 kommt im direkten Anschluss auf nur 1,63 Millionen Zuschauer, davon aber deutlich bessere 0,53 Millionen Umworbene. Die Primetime,schafft insgesamt nur 1,26 Millionen, vor der Leischik-Show war «Das große Promibacken» mit 0,75 Millionen Zuschauern das beste Angebot.