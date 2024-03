Quotencheck

Nach einer erfolgreichen ersten Staffel setzte Sat.1 nun auf zwölf weitere Ausgaben der Primetime-Show.

Im März 2023 brachte Sat.1 miteine neue Primetime-Show ins Programm. Nachdem die erste Staffel, bestehend aus sechs Episoden, welche zunächst mittwochs ausgestrahlt wurde, beim Publikum recht gut ankam, entschied sich der Sender nun für eine zweite Staffel. Diese lief von November bis Februar immer am Donnerstag und beinhaltete diesmal sogar zwölf Folgen. Im Studio befinden sich 100 Teilnehmende, die ihre Cleverness messen. Beantwortet müssen nämlich zunehmend schwierigere Fragen, welche zuvor von einem bestimmten Prozentsatz der Deutschen richtig gelöst werden konnten. Nur wer auch die 1%-Frage schafft, welche nur 1% der Bevölkerung richtig beantwortet hatte, geht mit einem Preisgeld von bis zu 100.000 Euro nach Hause.Die neuste Staffel startete am Donnerstag, den 23. November, vor 1,79 Millionen Fernsehenden, welche mit hohen 6,7 Prozent Marktanteil in die Ausstrahlung starteten. Die 0,48 Millionen Jüngeren meisterten den Einstieg mit starken 10,4 Prozent ebenfalls. In den beiden darauffolgenden Wochen sicherten sich 1,60 und 1,62 Millionen Zuschauer 6,2 sowie 6,4 Prozent Marktanteil. Bei den 0,49 und 0,51 Millionen Umworbenen wurden überzeugende Quoten von 9,0 sowie 9,7 Prozent eingefahren.Eine Woche später erhöhten die 1,71 Millionen Interessenten auf 6,6 Prozent Marktanteil. Die 0,55 Millionen Werberelevanten landeten nun mit 10,2 Prozent wieder im zweistelligen Bereich. In den beiden letzten Wochen von 2023 wurden Wiederholungen ausgestrahlt. Erst am 4. Januar ging es somit weiter mit der neusten Staffel. An diesem Tag bedeuteten 1,48 Millionen Zuschauer und gute 5,3 Prozent den Staffeltiefstwert. Die 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich hingegen bei hohen 9,5 Prozent. Eine Woche später fanden sie 1,73 Millionen Neugierigen mit 6,4 Prozent wieder auf ein besseres Niveau zurück. Die 0,59 Millionen Jüngeren lagen mit 10,4 Prozent erneut im zweistelligen Bereich.In den drei darauffolgenden Wochen bewegte sich die Zuschauerzahl im Bereich von 1,53 bis 1,65 Millionen. Dies entsprach überzeugenden Resultaten im Bereich von 5,5 bis 6,4 Prozent Marktanteil. Die 0,46 Millionen Umworbenen verbuchten am 18. Januar mit noch überdurchschnittlichen 7,2 Prozent den Tiefstwert der Staffel. In den beiden folgenden Wochen verbuchten die 0,54 und 0,52 Millionen Werberelevanten wieder 9,7 sowie 9,5 Prozent Marktanteil.Am 8. Februar freute sich Sat.1 bei einem Publikum von 1,69 Millionen Menschen über hohe 6,5 Prozent. An diesem Tag fuhren die 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährigen mit herausragenden 11,1 Prozent den Staffelbestwert ein. Auf dem Gesamtmarkt kam der Rekordwert eine Woche später mit 1,91 Millionen Zusehenden zustande. Hier durfte sich der Sender über starke 7,2 Prozent freuen. Die 0,59 Millionen Jüngeren waren hingegen leicht auf 9,8 Prozent zurückgefallen. Das Staffelfinale am 22. Februar lief schließlich vor 1,55 Millionen Interessenten, was einen guten Marktanteil von 5,8 Prozent zur Folge hatte. Die 0,46 Millionen Umworbenen beendeten die Ausstrahlung mit hohen 7,8 Prozent Marktanteil.Unterm Strich landeten die durchschnittlich 1,65 Millionen Fernsehzuschauer mit der zweiten Staffel der Show bei einem überzeugenden Resultat von 6,2 Prozent Marktanteil. Noch besser lief es in der Zielgruppe, in welche sich im Schnitt 0,54 Millionen Werberelevante eine starke Quote von 9,5 Prozent sicherten. Damit hatte man sich beinahe auf dem Niveau der ersten Staffel gehalten. Vor einem Jahr hatten die 1,67 Millionen Zusehenden 6,4 Prozent verbucht, während die 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen für 9,1 Prozent Marktanteil gesorgt hatten.