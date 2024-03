19,5 Millionen Amerikaner sehen die «Oscars»

US-Quoten

Im Anschluss an das Live-Programm kam eine weitere Episode von «Abott Elementary».

Die frühere Startzeit verhilftauf ABC zu einem Vier-Jahres-Hoch bei den Zuschauern. Die 96. Oscar-Verleihung auf ABC begann eine Stunde früher als üblich und erreichte eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 19,5 Millionen und eine Einschaltquote von 3,81 bei den Erwachsenen 18-49, basierend auf Fast National Live+Same Day Programmdaten.«The Oscars» legte im dritten Jahr in Folge bei den Gesamtzuschauern zu und verbesserte sich gegenüber der letztjährigen Ausstrahlung um fast 1 Million Zuschauer (19,5 Millionen vs. 18,8 Millionen). Die Grammys erreichten dieses Jahr 17,1 Millionen, die Golden Globes 9,5 Millionen und die Primetime Emmy Awards 4,5 Millionen.Im Anschluss an die 96. Oscar-Verleihung erzielte eine Sondersendung vonsowohl bei den Gesamtzuschauern (6,9 Millionen) als auch bei den Erwachsenen 18-49 (1,42) neue Serienhöchstwerte.