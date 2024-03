Michelle Visage moderiert «Drag Race Down Under»

International

RuPaul bleibt der Show aber als ausführender Produzent erhalten.

Moderationswechsel bei, denn die Jurorin von "RuPaul's Drag Race" und "RuPaul's Drag Race", Emmy-Preisträgerin Michelle Visage, wird zur Moderatorin von "RuPaul's Drag Race: Down Under" befördert. Laut „Variety“ ist Visage kein Neuling im Geschäft, da sie bereits im vergangenen Jahr für kurze Zeit einige Moderationen übernommen hatte.Während er den Moderationsstab an Visage übergibt, bleibt RuPaul der Serie als ausführender Produzent erhalten. Er sagte: "Es war eine große Ehre für mich, Drag Race nach Australien zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, die Serie unter der Leitung der unglaublichen Michelle Visage weiter gedeihen zu sehen.Drag Race Down Under" wird später in diesem Jahr exklusiv auf WOW Presents Plus in den USA und in ausgewählten Regionen, darunter Neuseeland, sowie auf Stan in Australien ausgestrahlt. Die Gastjuroren und die Königinnen, die um die Krone kämpfen werden, werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.