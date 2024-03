RTL macht «GEO Quiz» mit Steffens und Zietlow

TV-News

Im April finden zwei Show-Aufzeichnungen von «Das große GEO Quiz» in Köln statt.

Nach der «großen GEO-Show», die im Mai und September 2023 dreimal on air ging, und der «großen GEO-Story» im vergangenen Oktober plant RTL nun ein weiteres Format, in dem der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens als Protagonist auftritt. Am 16. und 17. April produziert RTL Studios in Köln-Mühlheim zwei Ausgaben von. Wie bei der «GEO-Show» führt Sonja Zietlow durch die Quiz-Sendung.RTL verspricht unter dem Titeleine „unterhaltsame Quiz-Show fur die ganze Familie“, in der drei prominente Duos in Quiz- und Aktionsrunden im Studio gegeneinander antreten. In jeder Runde geht es um „Wunder unseres Planeten“, von den Polarlichtern bis zur Tiefsee.Untermalt wird die Quiz-Show von Einspielfilmen, die jede Runde einleiten, die Aktionsrunden sollen zudem für Abwechslung sorgen. Das Konzept erinnert stark an «Die große GEO-Show», die damals den Untertitel „In 55 Fragen um die Welt“ trug. Welche Promis am «großen GEO-Quiz» teilnehmen, gab RTL derweil noch nicht bekannt. Auch ein Sendetermin steht noch nicht fest.