ZDFneo schickt «Deadlines» in die dritte Runde

TV-News

Aktuell laufen die Dreharbeiten für neue Geschichten der Goldstein-Girls Jo, Elif, Lena und Franzi.

Die Seriegehört zu den am meisten gefeierten Comedy-Formaten der letzten Jahre. ZDFneo hat bislang zwei Staffeln über die vier Freundinnen Jo, Elif, Lena und Franzi aus dem Frankfurter Stadtteil Goldstein ausgestrahlt. Aktuell ist eine dritte Runde in der Mache. Die Dreharbeiten in Berlin und Frankfurt dauern noch bis 24. April an.Die Geschichte erzählt diesmal von Elif (Jasmin Shakeri), die dem – wie sie findet – schönsten Mann der Welt, Adam, begegnet. Jos Therapeutin errechnet ihr in einem umfangreichen ADHS-Test die volle Punktzahl. Die Therapie bringt Jo (Salka Weber) allerdings dazu ihre Freundschaft zu Franzi (Llewellyn Reichmann), Elif und Lena (Sarah Bauerett) infrage zu stellen. Bei Lena hingegen taucht das Jugendamt auf und droht, ihre Pflegetochter Talisa (Filippa Moeller) wieder zur biologischen Mutter zu bringen. Das will Lena zunächst mit allen Mitteln verhindern. Franzi versucht unterdessen, mit Co-Parenter Edward (Urs Jucker) das Elternsein zu meistern – ein Unterfangen, das schon aufgrund von Edwards schwierigem Charakter nicht ganz leicht ist. Am Ende, nachdem sich die vier Freundinnen durch das typische Chaos ihres Lebens und bis zu Elifs 40. Geburtstag durchgekämpft haben, ist zwar alles anders als geplant, aber irgendwie fühlt es sich richtig an.Die Drehbücher schrieben Johannes Boss und Nora Gantenbrink gemeinsam mit Sonja Heiss, die die Episoden inszeniert. «Deadlines» ist eine Produktion von Turbokultur, als Produzent fungiert Martin Danisch. Die ZDF-Redaktion hat Jörg Schneider, Carina Bernd ist die verantwortliche ZDFneo-Koordinatorin. Eine Sendetermin steht noch nicht fest, die zweite Staffel, die im Februar 2023 erschien, lief rund eineinhalb Jahre nach der Premierenrunde.