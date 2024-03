Biathlon zur Primetime ordnet sich erneut hinter dem ZDF-Krimi ein

Quotennews

Wie am Vortag war die Biathlon-Staffel zwar recht erfolgreich, aber an dem Krimiprogramm im ZDF war dann doch kein Vorbeikommen.



Biathlon zur Primetime? Das wünschen sich sicher nicht wenige Wintersportfans. Wie auch am Tag zuvor wurde dies gestern Abend wieder zur Realität, was die Zeitverschiebung bedingte, da der aktuelle Weltcup in Soldier Hollow in den USA ausgetragen wird. Nach der Staffel der Männer gestern, in welcher die deutschen Herren, auf den dritten Platz liefen, waren nun die Frauen dran. Das deutsche Team ging mit Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt und Julia Kink an den Start und sicherte sich Rang zwei.Mit 3,33 Millionen Fernsehenden war das Interesse beinahe gleich groß wie am Vortag bei der Männer-Staffel. Das Resultat war ein guter Marktanteil von 13,3 Prozent. Das jüngere Publikum steigerte sich von zuletzt 0,37 auf 0,51 Millionen Menschen, so dass hier hohe 10,0 Prozent eingefahren wurden. Der Sprint der Männer, welchen der Franzose Eric Perrot für sich entschied, war dann ab 23.05 Uhr zu sehen. Hier landete Das Erste mit 1,93 Millionen Wintersportfans bei 13,5 Prozent Marktanteil. Die 0,27 Millionen Jüngeren hielten sich mit 8,1 Prozent ebenfalls über dem Senderschnitt.Wie auch am Tag davor hatte Das Erste mit dem Wintersportprogramm dennoch keine Chance gegen den Krimiabend im ZDF überzeugte zur Primetime 5,06 Millionen Interessenten zum Einschalten und landete so bei starken 20,4 Prozent Marktanteil. Dies reichte für Platz zwei auf der Tagesrangliste hinter der «Tagesschau». Den ersten Teil der Reihe hatten im Oktober 2022 sogar 6,08 Millionen Neugierige verfolgt. Die 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen mussten sich gestern mit akzeptablen 5,4 Prozent aber sogar hinter der Biathlon-Staffel einordnen.