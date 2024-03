Sat.1 plant Nachmittagsshow mit Johann Lafer

TV-News

In «Drei Teller für Lafer» treten drei Kandidaten aus drei Generationen gegeneinander an, um das Motto von Johann Lafer möglichst gut auf einen Teller zu kredenzen.

Johannes Lafer wird zu seiner eigenen Konkurrenz. Seit vielen Jahren präsentiert der Starkoch im Wechsel bekanntlich im Nachmittagsprogramm die ZDF-Sendung «Die Küchenschlacht». Ab Frühsommer wird Lafer nun auch bei Sat.1 zu sehen sein, denn der Bällchensender plant die Kochsendungumsetzen. Die Produktion verantwortet Fernsehmacher, die auch «Die Küchenschlacht» produziert.„Kochen ist kein Kasperltheater! Nachhaltig gut kochen und schmackhafter Genuss werden nie an Bedeutung verlieren – das ist meine Botschaft“, erklärt Johann Lafer. Über das Konzept sagt der Sternekoch: „Ich freue mich riesig auf «Drei Teller für Lafer»! Es geht nicht nur um den Wettbewerb, sondern vor allem um die Kochleidenschaft dreier Generationen. Das hat einen großen Mehrwert.“ In der Sendung treten drei Hobbyköche aus drei Generationen gegeneinander an. Sie sollen zu einem von Johann Lafer vorgegebenen Motto jeweils einen kulinarischen Teller kreieren. Dabei setzen sie auf ihre eigenen Zutaten und ihre sehr persönlichen Interpretationen von Johann Lafers Motto. Der Sternekoch kommentiert, hat Kochtipps parat und entscheidet am Ende, welcher Teller gewinnt.„Es ist uns eine Ehre, dass Johann Lafer seine eigene Show in Sat.1 macht. Mit «Drei Teller für Lafer» bringen wir das Thema Kochen mit Deutschlands erfahrenstem und renommiertesten Koch in den Sat.1-Nachmittag und stärken unsere Food-Kompetenz nachhaltig. Herzlich Willkommen in der Sat.1-Familie, lieber Johann“, so Sat.1-Senderchef Marc Rasmus.