«Let's Dance» lässt nach

Quotennews

Die zweite Folge der RTL-Tanzparty kann mit dem Auftakt nicht mithalten.

RTL startete mit wehenden Fahnen und mehr als nur ordentlichen Zahlen in die bereits 17. Staffel. Nichtsdestotrotz ist nicht alles Gold, was auf den ersten Blick glänzt. Ja, die erste "richtige" Folge am 01. März sichert sich mit 18,3 Prozent am Markt einen höheren Marktanteil als noch der Auftakt 2023, da standen lediglich 18,0 Prozent zu Buche. Dennoch waren damals mit 4,03 Millionen Zuschauern etwas mehr als zuletzt 3,86 Millionen dabei. Jammern auf hohem Niveau? Absolut! Dennoch muss sich bereits jetzt, bevor wir uns überhaupt die gestrigen Zahlen anschauen, der Trend erwähnt werden.Die «Wer Tanzt mit Wem?»-Ausgabe im Jahr 2023 zog 3,97 Millionen Zuschauern an, zur "richtigen" ersten Folge steigerte sich das RTL-Tanz-Format also. Ein gravierender Unterschied zur aktuell laufenden 17. Staffel. Der Kennenlern-Abend holte 3,98 Millionen Zuschauer, Folge eins bekanntlich 3,86 Millionen - es geht also marginal ins Negative. Damit sind wir nun bei gestern angekommen, Folge zwei verfolgten in der RTL-Primetime "lediglich" 3,52 Millionen Zuschauer im Gesamten, der Trend geht also deutlicher ins Negative. Selbstverständlich überzeugt der Marktanteil von 16,5 Prozent weiterhin, wenn man nun auch hier hinter dem Vorjahr und damals 16,8 Prozent in Folge zwei liegt. Die Zielgruppe zeigt hier kein anderes Bild. Mit dem Tanzpartner-Kennenlernen-Abend und den ersten beiden Folgen 2023 kamen 1,30, 1,12 und 1,05 Millionen Umworbenen zusammen. In Staffel 17 waren bisher 1,18, 1,13 und gestern nur 0,96 Millionen Werberelevante möglich. Beim Kennenlernen war man also etwas schlechter, in der Auftaktfolge etwas besser als im Vorjahr und der gestrige Abend fällt deutlich zurück. Der Marktanteil landete fernab jeglichen Vergleiches gestern bei exzellenten 20,9 Prozent.Bei einer derart starken Primetime muss der Blick auch auf den Vorabend wandern. Bereits ab 19 Uhr war RTL mit den Vorabend-Sitcoms überzeugend unterwegs.konnte auf 1,181 Millionen Zuschauer zählen, hiervon ließen sich 0,30 Millionen Umworbene definieren. Somit standen 9,1 und 9,2 Prozent zu Buche, während die Marktanteil ab 19:40 Uhr bei 9,1 blieben und in der Zielgruppe auf 13,1 Prozent steigen sollten.steigerte das Interesse auf 2,10 und 0,51 Millionen. Da stimmt die Vorarbeit.