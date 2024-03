«Der Staatsanwalt» von «Biathlon»-Konkurrenz unbeeindruckt

Quotennews

Der Freitag gehört unangefochten dem ZDF und seinen Krimis. Unangefochten? Da hat der Primetime-«Biathlon» was dagegen. Oder?

Gewissermaßen zeigt sich am gestrigen Freitag das gewohnt alte und bekannte Spiel, zumindest beim Zweiten. Das ZDF will den Freitags-Krimis den nächsten Sieg einfahren,um 20:15 Uhr undab 21:15 Uhr. Doch im Ersten zeigt sich eine neue Konkurrenz. Da die-Welt ins ferne Soldier Hollow (USA) blickt, zeigt sich eine komplett neue Sendesituation, der Wintersport kommt plötzlich in der Primetime an. Damit zeigt sich, was sonst eher an Wochenenden zur Mittagszeit Gewohnheit ist - Wintersport gegen Krimi.Die 4x 7,5km-Staffel der Männer sichert sich ab Beginn der Primetime recht gute 3,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das Event kann sich so einen ordentlichen Marktanteil von 12,9 Prozent sichern. Während Benedikt Doll in sein letztes Staffel-Rennen startete, konnten 0,37 Millionen junge Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren gemessen werden. Hier lag der ebenfalls gute Marktanteil bei 7,1 Prozent. Aus sportlicher Sicht kam die norwegische Staffel favorisiert als Erster im Ziel an, es folgten die Italiener, Bronze geht an Deutschland. Im Vergleich der TV-Zahlen hatte das ZDF dennoch im Ersten Moment die Nase vorn.Die vierte Platzierung einer neuen Folge des Krimis mit Rainer Hunold im neuen Jahr sicherte sich den vierten Sieg aus Sicht der Gesamtreichweite. Mit 5,57 Millionen Zuschauern war klar, dass sich kein Format mehr Zuseher sichern konnte, der Marktanteil überzeugte mit 21,6 Prozent komplett. Auch ab 21:15 Uhr, als das Wintersport-Event im Ersten noch lief, wendete sich das Blatt nicht. «Der Staatswalt» verlor zwar im Vergleich zur Vorwoche etwa 130.000 Zuschauer, beiwurde es dennoch deutlicher. Von zuletzt 5,01 Millionen Zuschauern konnten gestern lediglich 4,45 Millionen erreicht werden, der Marktanteil sank damit von 19,9 auf 17,8 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft reduzierte sich von 0,36 auf 0,31 Millionen, somit entwickelte sich der Marktanteil von 6,6 auf 5,7 Prozent. Nichtsdestotrotz war der Primetime-«Biathlon»-Ausflug keine Konkurrenz für die Freitags-ZDF-Krimis.