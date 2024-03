Olaf Schubert moderiert die «Humorzone»

TV-News

Seit dem Jahr 2020 wurde die Gala nicht mehr im Ersten ausgestrahlt.

Rolle rückwärts? Das Erste nimmt wiederins Programm auf. Das Format erreichte meist nur 1,1 Millionen Zuschauer. Im April 2020 erreichte die Ausgabe, die um Mitternacht gesendet wurde, allerdings nur noch 0,67 Millionen Zuschauer und 7,1 Prozent Marktanteil. Das Programm des Mitteldeutschen Rundfunks bekommt nun wieder einen Platz im Ersten.Am Donnerstag, den 18. April 2024, wird die Sendung im Anschluss an «extra 3» um 23.35 Uhr ausgestrahlt. Seit zehn Jahren stolpert die «HumorZone», Ostdeutschlands größtes Comedy Festival, unter der fachkundigen Anleitung seines Schirmherrn Olaf Schubert nicht nur von Pointe zu Pointe, sondern auch von Erfolg zu Erfolg, bewirbt die ARD das Programm.Immer noch mehr Künstler aus Comedy, Kabarett und Dings mit Klavier kommen von immer weiter her auf noch immer mehr Bühnen angereist, um dem Publikum für fünf Tage mit einer unerhörten Gagdichte die Tränen in die Augen zu treiben. Johann König, Tutty Tran, Markus Krebs und Lisa Eckhart sind verpflichtet worden.