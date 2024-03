James Bond-Abend bei ProSieben stellt restliches Filmprogramm in den Schatten

Quotennews

Wie zuletzt schon so oft setzte ProSieben auf weitere James Bond-Filme und die Quoten bewiesen ein weiteres Mal den Erfolg.



ProSieben setzte zur gestrigen Primetime den James Bond-Marathon fort. Ab 20.15 Uhr startete man mitund bewegte so 1,29 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Dies sorgte für starke 5,5 Prozent Marktanteil. Die 0,40 Millionen Jüngeren landeten bei guten 8,2 Prozent. Mitlegte der Sender noch eins drauf und erzielte bei einem Publikum von 0,69 Millionen Menschen hervorragende 6,0 Prozent. Die 0,14 Millionen Umworbenen fielen hingegen auf magere 5,2 Prozent zurück.Zeitgleich war in Sat.1 die Free-TV-Premiere des Animationsfilmszu sehen. Mit 0,68 Millionen Zuschauern fiel man jedoch deutlich hinter ProSieben zurück und erzielte lediglich magere 2,8 Prozent Marktanteil. Die 0,27 Millionen Werberelevanten landeten zumindest bei passablen 5,5 Prozent. Es folgtemit 0,64 Millionen Interessenten, welche auf akzeptable 3,5 Prozent erhöhte. Die 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich nun solide 6,2 Prozent Marktanteil.RTLZWEI setzte auf die Komödie «I Feel Pretty» ► , welche mit 0,56 Millionen Neugierigen bei einem soliden Resultat von 2,3 Prozent Marktanteil landete. Die 0,26 Millionen Jüngeren verbuchten sogar eine hohe Quote von 5,2 Prozent.landete im Anschluss mit 0,25 Millionen Zusehenden noch bei mäßigen 1,8 Prozent Marktanteil. Die 0,12 Millionen Umworbenen beendeten den Abend mit soliden 3,6 Prozent Marktanteil.