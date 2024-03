RTL Living setzt auf Jessica Alba

TV-News

«Home-Makeover mit Jessica Alba» feiert auf dem Pay-TV-Kanal seine Deutschlandpremiere und verdrängt Jamie Oliver vom Donnerstagabend.

RTL Living passt seine Sendestrecke am Donnerstagabend an, der vor allem vom britischen Starkoch Jamie Oliver dominiert wird. Statt gekocht, wird ab dem 10. April renoviert – und zwar von Hollywood-Schauspielerin Jessica Alba, deren Formatseine Deutschlandpremiere feiert. Gemeinsam mit Lizzy Mathis führt Alba als Host durch die sechsteilige Doku-Reihe. Das Duo fungierte auch als Executive Producers.Alba und Mathis überraschen bedürftige Familien und verwandeln in die Jahre gekommene oder unpraktische Familienheime in Orte zum Wohlfühlen, die den oftmals hektischen und stressigen Familienalltag leichter machen sollen. Dabei packen die beiden Frauen nicht nur selbst mit an, sondern teilen auch jede Menge Tipps und Tricks zum Mit- und Nachmachen. Sie sprechen dabei ehrlich über die Probleme des Elternseins.«Home-Makeover mit Jessica Alba» ist eine Produktio von Summit House und 3 Arts Entertainment produziert. RTL Living zeigt ab dem 10. April immer donnerstags um 20:15 Uhr eine der insgesamt sechs Folgen. Seine Premiere feierte das Format unter dem Titel «Honest Renovations» im vergangenen Jahr auf dem Roku Channel.