Leyla Lahouar heuert bei «Unter Uns» an

Die zweitplatzierte des diesjährigen RTL-Dschungelcamps hat einen weiteren Job beim Kölner Sender gelandet.

Die Reality-TV-Persönlichkeit Leyla Lahouar, die in diesem Jahr bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» den zweiten Platz belegte, wird ihr Schauspiel-Debüt geben. Wie RTL am Montag bestätigte, übernimmt Lahouar bei der Daily-Soapeine Gastrolle. Sie verkörpert in der Produktion von UFA Serial Drama, die täglich um 17:30 Uhr ausgestrahlt wird, die wohlhabende Fitnessstudio-Kundin Julia Winkels.Zu sehen gibt es Leylas Auftritt als Julia, für die Make-up, Styling und Schmuck beim Training alles andere als No-Gos sind, im kommenden Mai. Für die Figur gilt auch auf der Hantelbank das Motto „Sehen und gesehen werden“, was für Leyla Lahouar „wie die Faust aufs Auge“ passe. „Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Julia Winkels authentisch spielen kann. Die Zuschauer dürfen sich darauf freuen, mich in Aktion zu erleben. Es wird witzig, aber auch spannend!“, so der Reality-Star.Über die Dreharbeiten sagt die Neu-Schauspielerin: „Für mich fühlt sich das alles noch so unwahr an. Ich habe früher gemeinsam mit meiner Mutter leidenschaftlich «Unter uns» geschaut. Ich verbinde mit der Serie einen Großteil meiner Kindheit. Zu wissen, dass ich bald selbst ein Teil davon bin, ist einfach nur toll.“ Die Rolle bei «Unter Uns» hätte sich Leyla Lahouar laut eigener Aussage „vor fünf Jahren niemals erträumen können“.