Primetime-Check

«Tatort» gegen «Frühling», «WSMDS?» gegen «Kitchen Impossible», «Moonfall» gegen «Mc Quade - Der Wolf». Wer sichert sich die Primetime-Kronen?

Die werberelevante Zielgruppe entschied sich am Samstagabend mehrheitlich für den «Tatort: Dein Verlust» im Ersten. Starke 20,6 Prozent Marktanteil verzeichnete der Krimi. Insgesamt 8,87 Millionen schalteten ein, was zu schönen 29,2 Prozent führte. «Caren Misoga» erreichte mit 15,3 Prozent und 3,50 Millionen Zuschauern im Anschluss wieder etwas mehr als in der Vorwoche. Im Zweiten sollte6,00 Millionen Zuschauer abholen, zum «heute journal» im Anschluss verweilten noch 4,37 Millionen. Damit lagen in Mainz die Marktanteile bei 19,8 und 17,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern konnten 0,71 und 0,41 Millionen gemessen werden, das waren 10,0 und 7,1 Prozent.Die meisten privaten Zuschauer erreichte am Abend «Moonfall» bei RTL: 2,01 Millionen und schöne 7,4 Prozent. Da «Stern TV am Sonntag» im Anschluss nur noch 0,72 Millionen Zuschauer erreichte, sank der Marktanteil rapide auf 6,1 Prozent. In der Zielgruppe sollte der Köln-Sender 0,70 und 0,28 Millionen Zuschauer begeistern. Damit sicherte sich Köln 10,9 und 9,7 Prozent. Die beste Leistung der Zielgruppe war das im Übrigen nicht, dieser Titel gehört ProSieben mit. 1,11 Millionen Umworbene waren nicht zu schlagen, es überzeugten 19,1 Prozent. Da ist es zu verschmerzen, dass im Gesamten lediglich 1,63 Millionen erreicht wurden.«Kitchen Impossible» generierte bei VOX ordentliche 7,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. 0,94 Millionen schalteten insgesamt ein. «Mc Quade - Der Wolf» kam auf mäßige 2,2 Prozent bei insgesamt 0,63 Millionen Zuschauern. Kein 20:15 Uhr-Programm holte weniger Reichweite, womit «Willkommen bei den Reimanns» mit 0,70 Millionen Zuschauern zufrieden sein muss. Deutlich besser lief es für Sat.1 mit- hier waren 1,26 Millionen Zuschauer drin, wovon 0,52 Millionen der Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen bei 4,6 und 8,0 Prozent.