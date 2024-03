«Rock the Block» startet stark

US-Quoten

Bis zu 3,9 Millionen Zuschauer verfolgten die neue HGTV-Show.

Die neue Staffel der erfolgreichen HGTV-Wettbewerbsserieerzielte bei ihrer Premiere am Montag, den 4. März, um 21.00 Uhr, solide Einschaltquoten für den Sender und erreichte ein Live-Plus-Dreitages-Rating von 0,53 bei P25-54. Die Folge, die 3,9 Millionen Gesamtzuschauer anlockte, verzeichnete eine beeindruckende Steigerung von 104 Prozent gegenüber dem vorherigen Sechs-Wochen-Durchschnitt und eine 66-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Episode schnitt auch in mehreren wichtigen Demoskopen gut ab und belegte Platz 2 bei den gehobenen Frauen zwischen 25 und 54 Jahren und Platz 3 bei den gehobenen Erwachsenen zwischen 25 und 54 Jahren, die nicht zu den Nachrichten- oder Sportprogrammen gehören.In der neuen Staffel von «Rock the Block», die vom beliebten Zimmermann, Handwerker und Designexperten Ty Pennington («Battle on the Beach») moderiert wird, kämpfen vier wiederkehrende Teams um die Erlösung, indem sie in Treasure Island, Florida, den größten Wert für Häuser am Wasser schaffen.Der Druck ist so hoch wie nie zuvor, wenn die HGTV-Powerhouse-Duos in einem epischen Renovierungs-Showdown gegeneinander antreten, um alte Rechnungen zu begleichen und den Sieg zu erringen - und damit das Recht zu prahlen und eine Straße nach ihnen zu benennen. Zu den teilnehmenden Network-Stars in dieser Staffel gehören: Bryan und Sarah Baeumler («Battle on the Beach»); Keith Bynum und Evan Thomas («Bargain Block»); Lyndsay Lamb und Leslie Davis («Unsellable Houses»); und Page Turner und Mitch Glew («Fix My Flip»).