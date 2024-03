Neue ESPN+-Serie «Tryouts» beginnt

US-Fernsehen

Die fesselnde Serie taucht in das Herz von Amerikas intensivsten und riskantesten Castings, Wettbewerben und Vorsprechen ein.

ESPN kündigt an, dass die neueste ESPN+-Originalserie,, am 10. April Premiere haben wird. Die fesselnde Serie mit sieben Episoden taucht in das Herz von Amerikas intensivsten und riskantesten Castings, Wettbewerben und Auditions ein und bietet den Zuschauern einen Sitz in der ersten Reihe, wenn es um die Momente geht, in denen echte Hoffnungsträger alles auf eine Karte setzen, um sich einen begehrten Platz in dem Team, der Gruppe oder der Organisation ihrer Träume zu sichern."«Tryouts» verspricht eine Erkundung von Aufopferung, Entschlossenheit und rohem Talent zu werden", sagt Lindsay Rovegno, Senior Director of Production bei ESPN+ Originals. "Wir sind begeistert, den Zuschauern einen noch nie dagewesenen Einblick in die Prüfungen und Triumphe von Menschen zu geben, die es wagen, ihre Träume zu verfolgen, und freuen uns darauf, die emotionale Achterbahnfahrt von Hoffnung, Widerstandsfähigkeit und dem unnachgiebigen Streben nach Spitzenleistungen zu zeigen."Tryouts wird von Left/Right in Partnerschaft mit ESPN+ produziert. Neue Episoden werden immer mittwochs exklusiv auf ESPN+ ausgestrahlt. Die Rettungsschwimmer von Long Beach, Kalifornien, sind eine echte Sache. Um einen Platz in diesem Elite-Rettungsteam zu bekommen, müssen die Kandidaten beweisen, dass sie körperlich und geistig in der Lage sind, den Ozean zu ertragen und schnelle, lebensrettende Entscheidungen zu treffen. Fast 100 Bewerber stellen ihre Fähigkeiten beim Schwimmen und Laufen unter Beweis und beweisen in einem spannenden Interview, dass sie das Zeug zum Long Beach Lifeguard haben.