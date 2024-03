«RESET» fällt zum Auftakt hinter «WWM?» zurück

Quotennews

Die sechsteilige Mini-Serie mit Katja Riemann verzeichnete zum Auftakt weniger als drei Millionen Zuschauer.

Der TV-Marktführer ZDF ist gerade am Montagabend eigentlich nicht vom Thron zu stoßen, denn mit den Krimi-Reihen, wie «Nord Nord Mord», «Die Toten vom Bodensee» oder «Unter anderen Umständen» unterhält man nicht selten mehr als sieben, manches Mal sogar mehr als acht Millionen Zuschauer. Etwas überraschend gewann am Montag aber weder das ZDF noch der zweite öffentlich-rechtliche Sender Das Erste den Abend, sondern der Privatsender RTL . Dort lief standesgemäß, was 3,35 Millionen nicht verpassen wollten. Die Quizshow mit Günther Jauch, die bis 23:24 Uhr andauerte, fuhr einen Marktanteil von 14,9 Prozent ein.Das ZDF setzte statt auf einen 90-minütigen Krimi diesmal auf die ersten beiden Folgen der sechsteiligen Miniserie. Die beiden Episoden, in denen Katja Riemann die Hauptrolle spielt, erreichten dagegen „nur“ 2,98 und 2,90 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile wurden zwischen 20:15 und 21:45 Uhr auf 11,3 und 11,4 Prozent beziffert.Selbstredend hatte «Wer wird Millionär?» auch in der klassischen Zielgruppe die Nase vorn. RTL verzeichnete 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährige und 12,9 Prozent, während sich das ZDF mit 0,31 und 0,35 Millionen Zuschauern und 5,4 und 6,4 Prozent begnügen musste. Jauch reichte somit eine allenfalls durchschnittliche Leistung für den Primetime-Sieg. Hoffnung sollte dem ZDF aber machen, dass «RESET» das Interesse im Verlauf des Abends recht konstant halten konnte und bei den Jüngeren sogar steigerte. Am Mittwoch und Donnerstag sendet die Mainzer TV-Station die restlichen vier Folgen.