Heiner Lauterbach und Julia Koschitz drehen ARD-Thriller «Hagen Benz»

Der Film handelt von Verdacht, Misstrauen und der Suche nach der Wahrheit, die tief in die Abgründe menschlicher Psyche und unverarbeiteter Traumata eintaucht.

Die ARD Degeto hat filmpool entertainment mit der Produktion des Thrillers(Arbeitstitel) beauftragt, der noch bis zum 26. März in Hamburg gedreht wird. Die Hauptrolle übernimmt Heiner Lauterbach als titelgebender Ex-Kommissar, der von einem aktuellen Mordfall in einen Jahre zurückliegenden Cold Case hineingezogen wird. Die weibliche Hauptrolle übernimmt Julia Koschitz, die als Kommissarin Elena Weber in genau jenem Fall ermittelt und verhalten auf die Zusammenarbeit mit dem verschlossen Ex-Kollegen reagiert. Denn ihre Nachforschungen fördern ein folgenschweres, finsteres Geheimnis zutage.Als eines Nachts die Leiche eines alten Mannes aus dem Wasser gefischt wird, bemerkt die ermittelnde Kommissarin Elena Weber einen Mann, der sie beobachtet und verschwindet. Ist der geheimnisvolle Unbekannte der Täter? Wie Elena herausfindet, handelt es sich um einen Ex-Kollegen, Hagen Benz. Dieser hatte zwei Jahre zuvor nach einem Herzinfarkt den Dienst quittiert und betreibt nun eine Kampfsportschule. Doch warum interessiert er sich so für diesen Mord? Kann sie ihm wirklich glauben, dass es Parallelen zu seinem letzten, ungeklärten Fall gibt? Widerwillig arbeitet sie mit ihm zusammen. Elenas Misstrauen erwacht jedoch erneut, als sie herausfindet, dass Hagen seine eigene Agenda verfolgt und in einem entscheidenden Punkt gelogen hat.Inszeniert wird die Geschichte von Regisseurin Christine Hartmann, die gemeinsam mit Eckhard Vollmar auch das Drehbuch liefert. Neben Lauterbach und Koschitz zählen zum Cast unter anderem auch Paul Boche, Stella Spörrle, Uwe Preuss, Christian Kuchenbuch, Paula Paul, Cécile Gujer und Adriana Altaras. Als Produzent seitens filmpool fungiert Mathias Lösel. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.