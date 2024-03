Owen Wilson produziert Golf-Comedy

US-Fernsehen

Die neue halbstündige Serie handelt von Pryce Cahill.

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass es seine preisgekrönte Comedy-Serie mit einer neuen 10-teiligen Comedy erweitern wird, die von Owen Wilson («Loki») in der Hauptrolle produziert und von Jason Keller («Ford vs. Ferrari») entwickelt, geschrieben und produziert wird.Die Komödie mit Wilson in der Hauptrolle handelt von Pryce Cahill, einem abgehalfterten Ex-Profi-Golfer, dessen Karriere vor 20 Jahren vorzeitig entgleist ist. Nachdem er aus seinem Job in einem Sportgeschäft in Indiana gefeuert wird und seine Frau ihn verlässt, setzt Pryce alles auf ein 17-jähriges Golfphänomen.Die von den Apple Studios produzierte Serie wird von Jonathan Dayton und Valerie Faris («Fleishman is in Trouble», «Little Miss Sunshine», «Battle of the Sexes») inszeniert und von Ben Silverman («The Office») von Propagate Content, Howard T. Owens und Rodney Ferrell, Guymon Casady von Entertainment 360 («The Fall Guy»), Lee Eisenberg von Piece of Work und Natalie Sandy, Chris Moynihan, Keller und Wilson hergestellt.