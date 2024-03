Sky zeigt «Barbie Uncovered»

England

Die neue Dokumentation ist bereits in zwei Wochen in Großbritannien abrufbar.

Sky Documentaries kündigtan, ein neues Sky Original, das die unbekannte Entstehungsgeschichte hinter einer der kultigsten Marken der Welt erforscht - Barbie. Die Dokumentation in Spielfilmlänge wird am 27. März auf Sky Documentaries und dem Streaming-Dienst NOW ausgestrahlt.Während der Siegeszug der meistbesprochenen Puppe der Welt bereits ausführlich dokumentiert wurde, enthüllt dieser Film die unerzählte Geschichte von Barbies Mutter und Vater, Ruth Handler und Jack Ryan. Der Dokumentarfilm befasst sich mit der Geschichte des Duos, das Barbie zu Ruhm verholfen hat: Die eine baute das größte Spielzeugunternehmen der Welt, Mattel, aus dem Nichts auf, und der andere war ein Raketenwissenschaftler, der Barbie "drehen und wenden" konnte.Der Film wirft ein Schlaglicht auf den rasanten Erfolg von Barbie, die sich von dreihunderttausend Puppen im ersten Jahr auf über zwei Milliarden verkaufte, bevor Ruth starb. Die enormen finanziellen Gewinne der beiden millionenschweren Elternteile werden aufgedeckt, was zu einer überraschenden Geschichte von Verrat, Sex, Drogen und exzessiven Partys führt.Im weiteren Verlauf der Geschichte werden die Zuschauer ausführliche Interviews mit denjenigen sehen, die der Geschichte am nächsten stehen: Ann Ryan (Jacks Tochter), Annie Constantinesco (ehemalige Mitarbeiterin und Geliebte), Tom Kalinske (ehemaliger CEO von Mattel), Mattel-Mitarbeiter, Freunde von Jack und Ruth und Biographen der Zeit. Der Dokumentarfilm befasst sich mit dem faszinierenden Einfluss, den Barbie heute auf die Gesellschaft ausübt, und wird von Bettinna Dorfmann (der weltgrößten Barbiepuppensammlerin), Sandi Grayson (Weltrekordhalterin bei Barbie-Auktionen) und Marcela Iglesias (weltberühmte menschliche Barbiepuppe) erzählt.Jack Oliver, Leiter der Koproduktion bei Sky, sagte: "Ich war sofort fasziniert, als ich erfuhr, dass Barbies biografische Geschichte voller Eifersucht, Verrat, Sex, Drogen und Rock 'n' Roll war. Barbie hat all das überlebt und wurde zu einer der kultigsten Erfolgsgeschichten des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts zu werden. Die Zusammenarbeit mit Eddie Hutton Mills und den Teams von Two Rivers und Abacus Media Rights, um diese Dokumentation zum Leben zu erwecken, war ein Vergnügen, wir wissen, dass das Publikum sie lieben wird, und wir freuen uns, die wahre Geschichte hinter Barbies blitzsauberem Image auf Sky Documentaries zu zeigen.“