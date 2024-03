«The Signal» erreicht 4,9 Millionen Abrufe

International

Die neue Guy-Ritchie-Serie «The Gentleman» mit Theo James setzte sich in der vergangenen Woche mit 12,2 Millionen Abrufen durch.

, die neue Action-Fantasy mit Millie Bobby Brown in ihrer bisher stuntstärksten Rolle, wurde mit 35,3 Millionen Aufrufen in nur drei Tagen nach der Veröffentlichung auf Platz 1 der englischen Filmliste gesetzt und war der meistgesehene Titel der Woche. Jetzt, wo der Film, in dem auch Robin Wright und Angela Bassett mitspielen, in 79 Ländern auf Platz 1 steht und in 93 weiteren Ländern die Top 10 erreicht hat, kann Fan-Liebling Brown eine wohlverdiente Pause vom Drachentöten einlegen. Der Action-ThrillerII belegte mit 11,9 Millionen Besuchern Platz 2, während der Vorgängermit 5,7 Millionen Besuchern auf Platz 4 blieb. Johan Rencks Dramamit Adam Sandler und Carey Mulligan in den Hauptrollen hielt sich mit 10,8 Millionen Besuchern auf Platz 3 und Tyler Perrys, der dampfige Thriller mit Kelly Rowland in der Hauptrolle, erreichte mit 5,1 Millionen Besuchern Platz 5., die "brillante" neue Serie von Guy Ritchie mit Theo James und Kaya Scodelario in den Hauptrollen, setzte sich mit 12,2 Millionen Zuschauern an die Spitze der englischen TV-Liste., die vor kurzem um zwei weitere Staffeln verlängert wurde, konnte sich mit 9,1 Millionen Zuschauern auf dem zweiten Platz halten, da die soziale Fangemeinde weiter anheizt. Wahre Verbrechen und wahre Liebe dominierten den Rest der Liste. Dokuseriekam auf den dritten Platz (7,1 Millionen Aufrufe), undbelegte Platz 7 (2,4 Millionen Aufrufe). Staffel 6 des Reality-Dating-Experimentsverbrachte seine vierte Woche auf der Liste auf dem fünften Platz (3,4 Millionen Aufrufe) und, die limitierte Serie nach dem Bestseller-Roman von David Nicholls, folgte in ihrer fünften Woche auf dem sechsten Platz (3,1 Millionen Aufrufe). Auch abseits des Bildschirms ist die Liebe zur Serie ungebrochen: Airbnb hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Suchanfragen nach Unterkünften auf der griechischen Insel Paros, auf die Emma und Dexter in Folge 4 reisen, seit der Veröffentlichung der Serie um ein Drittel gestiegen sind.Die Mafia-Serie(Frankreich), die in Paris spielt, hat sich mit 7,9 Millionen Zuschauern an die Spitze der Liste der nicht-englischsprachigen Fernsehserien geschoben. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Neueinsteiger: Das spannende Mystery-Drama(Deutschland) erreichte 4,9 Millionen Zuschauer und das Charakterdrama(Italien), das kürzlich bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin Premiere feierte, 3,2 Millionen Zuschauer. Alle drei Staffeln von(Spanien) belegten Plätze auf der Liste: Staffel 3 belegte den vierten Platz (2,3 Millionen Aufrufe), Staffel 1 den neunten Platz (1 Millionen Aufrufe) und Staffel 2 den zehnten Platz (0,9 Millionen Aufrufe).