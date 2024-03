NBC veröffentlicht Details zu den Olympischen Spielen

US-Fernsehen

Ende August finden in Paris die Olympischen Sommerspiele statt.

Der Fernsehsender NBC hat Details zu den Olympischen Sommerspielen veröffentlicht. Das Unternehmen hat Kelly Clarkson und Peyton Manning verpflichtet, die die Spiele am Rande begleiten werden. Der 17-tägige Ausflug in die Stadt der Liebe wird auch von Savannah Guhrie und Hoda Kotb begleitet, die die Frühstückssendungmoderieren werden.Die Organisatoren der Olympischen Spiele 2024 in Paris "werfen wirklich alles über den Haufen", sagte Molly Solomon, Executive Producer und Präsidentin der NBC Olympics Production, in einem Interview mit „Variety“ am Dienstag im NBC-Hauptquartier in Manhattan. NBC wolle den Zuschauern einen Einblick in die verschiedenen Sportarten geben. "Es ist mehr wie die Macy's Thanksgiving Day Parade oder New Year's Rockin' Eve als eine traditionelle Zeremonie", sagte Solomon. "Wir wollen hier viele verschiedene Stimmen haben.Die Comcast-Gruppe hat ihre Übertragungsstrategie geändert. Der Streamingdienst Peacock wird alle Veranstaltungen live übertragen. NBC bietet eine Zusammenfassung am Abend an.