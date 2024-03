Kooperation mit Zalando: RTL+ testet Shopping-Funktion beim Streamen

Vermischtes

Über die RTL+-App können Zuschauer von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ab sofort Produkte aus der Serie über Zalando erwerben.

„Dieses Kleid der Hauptdarstellerin würde meiner Partnerin sicherlich gut stehen“, oder „Die Krawatte des Serien-Bösewichts gefällt mir ausgesprochen gut“, solche oder ähnliche Gedanken hatte beim Anschauen von Serien oder Filmen wohl jeder schon einmal. Bei RTL+ ist das Streamingvergnügen ab sofort mit dem Shopping-Erlebnis verknüpft. Möglich macht dies ein Pilotprojekt des Kölner Streamingdienstes mit der Mode-Plattform Zalando. Das sogenannten „In-Stream Shopping“ wird zunächst bei der RTL-Erfolgsseriegetestet.Dank einer technischen Innovation ist es erstmals möglich, über die RTL+-App aus dem Stream heraus Modeprodukte zu shoppen, die einen direkten Bezug zum Inhalt der Folgen haben. Nutzer der iOS-App von RTL+ haben die Möglichkeit das In-Stream Shopping zu erleben. Die Umsetzung des Pilotprojekts erfolgt in Zusammenarbeit zwischen RTL Deutschland, dem «GZSZ»-Produzenten UFA Serial Drama, Zalando sowie dem technischen Partner Jay. Dafür werden Informationen aus der Produktion der Serie zusammengefasst, mit dem Angebot von Zalando kombiniert und in Echtzeit in die RTL+-App übertragen. Wenn Nutzer den Stream pausieren, können sie Modeartikel direkt innerhalb der Experience von RTL+ bei Zalando kaufen. Zusätzlich können szenengenaue Informationen zu Cast und Musik abgerufen werden, ähnlich wie es bei Amazon Prime Video über die „X-Ray“-Funktion möglich ist.„Das Nutzungsverhalten im Mode-E-Commerce verändert sich immer wieder. Deshalb testen wir durchgehend, wie wir mit Inspiration und unterhaltsamen Inhalten rund um Mode und Lifestyle die Bedürfnisse unserer Kund:innen noch besser erfüllen können”, erklärt Matthias Haase, Director Content Solutions bei Zalando SE. „Unsere Kund:innen lassen sich auf viele verschiedene Art und Weise inspirieren. Serien und Filme gehören definitiv dazu. Mit dem gemeinsamen Pilotprojekt mit RTL+ können wir diese Inspiration erstmals gepaart mit einem direkten multimedialen Shopping-Erlebnis anbieten. Wir freuen uns darauf zu lernen, wie Kund:innen dieses Erlebnis annehmen.“Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland, fügt an: „Wir entwickeln unser All Inclusive Entertainment-Angebot auf RTL+ kontinuierlich weiter. Dabei haben wir das Feedback unserer Kundinnen und Kunden immer genau im Blick. Das Pilotprojekt zu ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ ist dabei besonders spannend für uns, weil es viele häufig geäußerte Wünsche unserer Userinnen und User abdeckt. Wir freuen uns sehr, es nun gemeinsam mit unseren Partnern bei der UFA, Zalando und Jay umzusetzen und daraus neue Erkenntnisse über die Nutzung solcher Angebote zu gewinnen.“„Alle Informationen und auch der gesamte Shoppingprozess sind direkt in der Streaming-App abgebildet. Und das so einfach und intuitiv wie möglich. Wir führen die Zuschauer:innen niemals aus dem Seherlebnis heraus“, verspricht Jay-Gründer Peter Effenberg.