US-Fernsehen

Max verlängert Studio Ghibli-Deal

Fabian Riedner von 16. März 2024, 09:03 Uhr

Natürlich wird der mit dem Oscar prämierte Spielfilm «The Boy and the Heron» in das Programm aufgenommen.

Max kündigte eine mehrjährige Vereinbarung mit GKIDS an, um die exklusiven US-Streaming-Rechte für Studio Ghibli, Japans legendärem, Oscar-gekröntem Animationshaus, zu verlängern. Der Streamer ist seit 2020 die US-Heimat des Studio Ghibli-Katalogs und bietet die Filme damit erstmals zum Streamen an.



Im Rahmen der Vereinbarung wird Max die künftige Heimat des mit dem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichneten Films «The Boy and the Heron» («Der Junge und der Reiher») sein, wobei das Datum der Max-Streaming-Premiere noch in diesem Jahr bekannt gegeben wird. Diese handgezeichnete, originelle Geschichte ist Hayao Miyazakis erster Spielfilm seit zehn Jahren, geschrieben und inszeniert von dem Oscar-gekrönten Regisseur. Produziert wird der Film von Studio Ghibli-Mitbegründer Toshio Suzuki, die Musik stammt von Miyazakis langjährigem Mitarbeiter Joe Hisaishi.



"Unsere Abonnenten sind immer auf der Suche nach einzigartigen Geschichten, und wir freuen uns, diese preisgekrönten und von der Kritik gefeierten Filme weiterhin anbieten zu können und «The Boy and the Heron» zu unserem umfangreichen und reichhaltigen Max-Angebot hinzuzufügen", so Elizabeth Bannan Atcheson, VP, Content Acquisitions, Warner Bros. Discovery.

