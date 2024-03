Auch Alexander Kumptner bekommt Sat.1-Kochshow am Nachmittag

TV-News

Nach Johann Lafer verpflichtet Sat.1 auch Alexander Kumptner für eine Kochshow am Nachmittag, dessen Konzept aus «Volles Haus!» bekannt ist. Für Kumptner ist es nach «Doppelt kocht besser» der zweite Anlauf abseits der Primetime.

Sat.1 rüstet in Sachen Kochshows weiter auf und hat Alexander Kumptner für eine weitere neue Kochshow engagiert, die am Nachmittag laufen soll. Erst am Montag hatte der Bällchensender die Verpflichtung von Johann Lafer bekannt gegeben, der ab Frühsommer die Sendungpräsentieren wird ( Quotenmeter berichtete ). Der Vorlauf soll dann aus Kumptners neuem Formatbestehen. Ein genaues Line-up steht aber noch nicht fest, zumal aus auch die tägliche-Ausgabe mit Bärbel Schäfer unterzubringen gilt.„Mit unseren Koch- und Backsendungen ist Sat.1 mittwochs in der Primetime sehr erfolgreich. Das Backen und Kochen liegt im Markenkern von Sat.1. In unseren neuen Koch-Sendungen am Nachmittag werden die Zuschauerinnen und Zuschauer von zwei wahren Spitzenköchen kulinarisch inspiriert. Dazu gibt es jede Menge bodenständige Tipps, die jeder gut in seinen Koch-Alltag einbauen kann“ verspricht Sat.1-Chef Marc Rasmus, der sich „auf zwei Stunden Kochen mit Johann Lafers «Drei Teller für Lafer» und Alexander Kumptners «Das Schnäppchen-Menü»“ freue.Produziert wird «Das Schnäppchen-Menü» von Just Friends Productions (ehemals Flat White Productions), also jener Sendung, die im vergangenen Jahr auch für die Produktion der Sat.1-Nachmittagsliveshowverantwortlich war. Aus «Volles Haus!» ist auch das Konzept von «Das Schnäppchen-Menü» bekannt, das damals unter dem Titel „Spar-Dinner“ als Rubrik in der Sendung integriert war. Es treten zwei Teams gegeneinander an, um ein möglichst abwechslungsreiches und leckeres Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von 20 Euro zu kochen. Anders als beim „Spar-Dinner“ wird Kumptner als fester Moderator durch die Sendung führen. Gedreht wird ausschließlich in Köln und im Umkreis von 100 Kilometern. Bewerber müssen eins bis zwei Drehtage einplanen und in ihrer eigenen Küche kochen.Für Alexander Kumptner ist es derweil nicht der erste Versuch abseits der Primetime im Sat.1-Programm zu landen. Zwischen Juli und November 2022 durfte sich der österreichische Starkoch Alexander Kumptner, bekannt aus «The Taste» und «Kühlschrank öffne dich!», an der Vorabend-Sendungversuchen, die aber wenig erfolgreich lief. Im Schnitt erreichte man nur etwas mehr als drei Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.