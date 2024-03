Sarah Bora verstärkt «Die Dekoprofis»

TV-News

Die Ehefrau des Rappers Eko Fresh wird ab April im Nachmittagsprogramm von VOX zu sehen sein. Der Kölner Sender hat eine zweite Staffel der Makeover-Sendung angekündigt.

Im vergangenen Mai testete VOX die neue Nachmittagssendung. In 19 Folgen holte der Kölner Sender zufriedenstellende 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, in der Spitze waren bis zu 8,7 Prozent drin. Nun hat VOX eine zweite Staffel des Makeover-Formats angekündigt, die ab 8. April den werktäglichen Sendeplatz um 16:00 Uhr übernimmt, den aktuell «Das Duell – Zwischen Tüll und Tränen» innehat. Somit wird «Shopping Queen» künftig von zwei Deko-Formaten umrahmt, denn in der 14-Uhr-Stunde präsentiert Guido Maria Kretschmer ebenfalls ab 8. April Wiederholungen von «Guidos Deko Queen».In «Die Dekoprofis» wendet sich ein Teilnehmer an drei der insgesamt sieben Einrichtungsexperten mit einem persönlichen Interiorwunsch und einer Preisvorstellung. Zum Team gehören Interior-Designer Eric Schroth, Set-Designer Rolf Buck, Interior-Designerin und Künstlerin Emell Gök che, Upcycling- und DIY-Experte Thomas Klotz und Interior-Designerin Christin Kaldma. Neu dazu kommen Raumausstatterin und Vintage-Händlerin Esther Ollick sowie Sarah Bora, Musikerin, Interior-Designerin und die Frau an der Seite von Eko Fresh.Anhand der gestellten Vorgaben entwickeln Experten ein individuelles Konzept, das auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kandidaten abgestimmt ist. Dabei begleitet die Sendung die Profis während des gesamten Schaffensprozesses: vom Schauen der Hilferuf-Videobotschaft bis zum kreativen Prozess in der eigenen Kreativstätte. Am Pitch-Tag stellt das jeweilige Trio ihre finalen Ideen vor und der Kandidat muss ich für ein Raum-Konzept entscheiden. Ist die Wahl getroffen, erhält der Experte direkt das Budget vom Kandidaten, damit dieser sofort mit den Einkäufen loslegen kann, denn es ist nur einen Tag Zeit für die Renovierung.