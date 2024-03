13 neue «Stand Up»-Folgen bei Comedy Central

US-Fernsehen

Die Produktion wurde vor Kurzem im The Lodge Room im Highland Park in Los Angeles aufgezeichnet.

Comedy Central hat die Premiere einer brandneuen Staffel vonangekündigt. Die kurze Stand-Up-Serie, die im The Lodge Room in Highland Park, Los Angeles, aufgezeichnet wurde, zeigt 13 urkomische neue Comics mit kurzen und knackigen Sets, beginnend am Mittwoch, 13. März um 13:30 Uhr ET, nur auf Comedy Central's Stand-Up YouTube und Facebook.Staffel 15 der digitalen Serie wird neue wöchentliche Episoden enthalten, mit Comedy von: Sydney Castillo, Gus Constantellis, Logan Guntzelman, Morgan Jay, Andrea Jin, Papp Johnson, Orion Levine, Kalea McNeill, Sean Patton, Lorena Russi, Amy Silverberg, Madison Sinclair, und Derrick Stroup.„«Comedy Central Stand-Up Featuring» ist der digitale Stand-Up-Inhalt der Marke, der als Snack zubereitet wird. Die Kurzfilme werden exklusiv für den Stand-Up YouTube-Kanal der Marke produziert und haben eine Länge von etwa 5-10 Minuten“, so der Sender. «Comedy Central Stand-Up Featuring» umfasst über 200 Comedians und wurde in Los Angeles, New York City und Austin gedreht. Bis heute hat die Serie mehr als 385 Millionen Aufrufe auf YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und Twitter. «Comedy Central Stand-Up Featuring» wurde von MTV Entertainment Studios produziert. Ausführende Produzenten von MTV Entertainment Studios sind Kristyn Deignan, Akash Goyal, Lisa Kleinman, Tyler McIntosh und Ryan Moran.