RTL adaptiert auch «The Golden Bachelor»

TV-News

Aktuell läuft die Bewerbungsphase für den «Golden Bachelor». Gesucht werden Frauen und Männer ab 60 Jahren.

Im vergangenen Herbst brachte der US-Sender ABC eine Erweiterung des riesigen «Bachelor»-Franchises, das auch hierzulande Formate wie «Der Bachelor», «Die Bachelorette» und «Bachelor in Paradise» umfasst, an den Start. Mitschickte man zum ersten Mal eine Person in gehobenerem Alter auf die Liebesreise. In der zehnteiligen ersten Staffel stand der 72-jährige Gerry Turner im Mittelpunkt, der aus Kandidatinnen zwischen 60 und 75 Jahren auswählen durfte.Nun kommt das Senioren-Dating-Format auch nach Deutschland. Wie RTL bestätigte, läuft aktuell der Bewerbungsprozess für „Single-Männer im besten Alter“ und jene Kandidatinnen, aus denen er später wählen soll. Gesucht werden Personen über 60 Jahre, also genau wie in den USA. Der spätere «Golden Bachelor» begibt sich dann mit 20 Frauen auf die Reise ihres Lebens, wie die Produktionsfirma Warner Bros. International Television Production verspricht.In den USA war «Der Golden Bachelor» ein Erfolg für ABC, im Schnitt verfolgten 4,73 Millionen Zuschauer die zehn Folgen. Das Finale, das in Sendung neun lief (in Sendung zehn wurde geheiratet), erreichte sogar über sechs Millionen US-Amerikaner. Von solchen Reichweiten kann RTL zwar nur träumen, aber sicherlich dürfte sich der Kölner Sender von den älteren Protagonisten auch ein älteres Publikum versprechen.Mit «Die Bachelors» hatte RTL bereits jetzt das Format etwas angepasst. In der Zielgruppe kam das Rosenkavalier-Duo Dennis und Sebastian bislang auf gute 10,9 Prozent Marktanteil. Der Schuh drückt aber auf dem Gesamtmarkt, wo die Reichweite im Schnitt bei 1,35 Millionen und der Markanteil bei mauen 5,2 Prozent. Vor drei Jahren noch knackte die Reality-Show regelmäßig die Zwei-Millionen-Marke. Kommende Woche vergeben «Die Bachelors» bei RTL ihre finale Rose, bei RTL+ ist die Folge bereits seit Mittwochabend abrufbar.