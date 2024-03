«Das große Promibacken» hält das starke Niveau auch im Halbfinale

Quotennews

Bislang stellt die diesjährige Staffel der Backshow für Sat.1 einen Erfolg auf ganzer Linie dar.



Gestern stand für die verbleibenden vier der anfangs acht Teilnehmenden vonbereits das Halbfinale an. Kreativität war vor allem in der ersten Aufgabe gefragt, denn hier mussten die Kandidaten individuelle Bagel-Rezepturen mit einem besonderen Dip kreieren. Bei der technischen Prüfung musste dann Bettys „Knuspertaler“ nachgebacken werden. Und am Schluss wurde Fingerspitzengefühl benötigt, als kunstvolle Spritz-Dekorationen gezaubert werden sollten. Nur wer in allen Aufgaben die Jury überzeugte, konnte ins Finale einziehen.Zuletzt hatte sich das Format auf einen neuen Staffelbestwert von 1,73 Millionen Fernsehende und starke 7,5 Prozent Marktanteil gesteigert. Auch die 0,52 Millionen Jüngeren waren mit einer Quote von 10,4 Prozent wieder im zweistelligen Bereich gelandet. Gestern ging es mit 1,72 Millionen Zuschauern erfolgreich weiter. Der Marktanteil erhöhte sich sogar auf herausragende 7,7 Prozent. Bei den 0,49 Millionen Umworbenen wurden ebenfalls hohe 10,2 Prozent eingefahren.Für die Viertplatzierte der Show, die nicht in das große Finale einzog, gab es dennoch einen Trostpreis, denn im Anschluss beiwurde deren Lieblingsrezept vorgestellt. Alexander Rietz zauberte so in der heimischen Küche einen Velvet-Cake. Bei 0,56 Millionen Interessenten wurden hier noch durchschnittliche 4,8 Prozent Marktanteil verbucht. Die 0,11 Millionen Werberelevanten fielen auf mäßige 4,6 Prozent zurück.