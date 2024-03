NBC strahlt Olympia in AMC-Kinos aus

US-Fernsehen

In zirka 160 Kinos des Landes sollen die Olympischen Sommerspiele ein attraktives Angebot werden.

Der Fernsehsender NBC wird seine tägliche Live-Berichterstattung über die Olympischen Spiele 2024 in Paris vom 27. Juli bis zum 11. August in den gesamten Vereinigten Staaten in AMC-Theatern als Ticket-Event ausstrahlen. Ab dem Tag nach der Eröffnungsfeier werden ausgewählte Stunden der Live-Berichterstattung von NBCUniversal über die Olympischen Spiele 2024 in Paris in zirka 160 AMC-Kinos landesweit gezeigt, so dass die Fans die Wettkämpfe, Momente, Geschichten und Emotionen der Olympischen Spiele auf der großen Leinwand miterleben können, während sie sich live in Paris entfalten.Am 29. März wird ein Werbetrailer von NBCUniversal für die Berichterstattung über die Olympischen Spiele 2024 in Paris landesweit in AMC-Kinos laufen. "Die Olympischen Spiele sind immer ein wundervolles, gemeinsames Erlebnis, und in diesem Sommer werden Gemeinden im ganzen Land die Möglichkeit haben, das Team USA oder den Helden ihrer Heimatstadt in lokalen AMC-Theatern anzufeuern", sagte Gary Zenkel, Präsident von NBC Olympics. "Die Nachmittagsübertragungen auf NBC werden viele der fesselndsten Live-Momente aus Paris bieten, und wir glauben, dass diese Zusammenkünfte die allgemeine Begeisterung für die Spiele anheizen werden.""Wir freuen uns, die tägliche Live-Berichterstattung von NBC über die Olympischen Spiele in Paris auf AMC Theatres im ganzen Land auszudehnen, so dass die Fans die Möglichkeit haben, sich zu versammeln und die Dramatik, die Intrigen und das Spektakel der Sommerspiele im Juli zu verfolgen", sagte Adam Aron, Chairman und CEO von AMC Theatres.In Paris werden diesen Sommer die weltbesten Athleten vor der Kulisse einer der schönsten Städte der Welt antreten, in der vor 130 Jahren die modernen Olympischen Spiele ins Leben gerufen wurden. Es ist das dritte Mal, dass Paris Gastgeber der Olympischen Spiele ist (1900 und 1924), womit es mit London die meisten Sommerspiele ausrichtet. Los Angeles (1932, 1984) wird mit diesen beiden Städten gleichziehen, wenn es im Jahr 2028 die ersten Sommerspiele in den USA seit 32 Jahren ausrichtet.