Don Lemons X-Vertrag wurde gekündigt

Vermischtes

Eigentlich wollte der ehemalige CNN-Moderator auf der Plattform Nachrichten verbreiten.

Der ehemalige CNN-Moderator Don Lemon wollte eigentlich eine neue Show beim Kurznachrichtendienst X starten. Doch dann erfuhr der Moderator, dass X-Eigentümer Elon Musk die Partnerschaft gekündigt hat - nur wenige Stunden nach dem letzten Interview. Die letzte Ausgabe der «Don Lemon Show», die am Montag erscheint, wird dann auch die letzte sein."Elon Musk hat die Partnerschaft mit X beendet, die er als Teil seines öffentlichen Engagements für mehr Vielfalt auf seiner Plattform angekündigt hatte", sagte Lemon in einer am Mittwoch auf X veröffentlichten Erklärung. Er informierte mich über seine Entscheidung wenige Stunden nach einem Interview, das ich am Freitag mit ihm geführt hatte. Dieses Interview wird die erste Episode der Don Lemon Show am Montag, den 18. März sein".In einem Post auf X, in dem er zu erklären versuchte, was passiert war, schrieb Musk, dass Lemons Ansatz "im Grunde nur 'CNN, aber in den sozialen Medien' war, was nicht funktioniert, wie die Tatsache beweist, dass CNN stirbt. Anstatt des echten Don Lemon sprach eigentlich nur [der ehemalige CNN-Präsident] Jeff Zucker durch Don, also fehlte es an Authentizität. Nichtsdestotrotz sind Lemon/Zucker natürlich willkommen, ihre Einschaltquoten auf dieser Plattform zu steigern, wie jeder andere auch".