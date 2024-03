«Wer isses?» geht die Puste aus

Quotennews

Im Anschluss schlug sich «Late Night Berlin» wieder ordentlich.

Der Fernsehsender ProSieben sucht seit Jahren nach neuen Aushängeschildern für den Dienstagabend. Mit dem Formathat man ein Format gefunden, das zu funktionieren scheint. Zwar holten die ersten zwei Ausgaben nur 1,17 und 1,03 Millionen, bei den jungen Menschen wurden allerdings tolle 11,3 und 10,0 Prozent verbucht. Die dritte Folge sorgte nun für 0,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von guten 4,0 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,36 Millionen ermittelt, das führte zu 7,2 Prozent. Der Abwärtstrend hält also an.Bereits um 22.45 Uhr startete die neue Ausgabe von, in der unter anderem Lena Meyer-Landrut zu Gast war. Die Musikerin und Klaas Heufer-Umlauf überzeugten 0,42 Millionen Zuschauer zum Einschalten, der Marktanteil wurde auf 3,1 Prozent beziffert. In der Zielgruppe waren 0,18 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf 6,6 Prozent.Schließlich sendete die Fernsehstation noch die-Wiederholung vom Mittwoch. Diese nahm Kurs auf 0,15 Millionen Zuschauer und 1,9 Prozent, in der Zielgruppe wurden katastrophale 3,6 Prozent festgestellt. Zwischen 00.05 und 01.50 Uhr setzte ProSieben auf, die alte Show lockte noch einmal 0,08 Millionen Menschen an. Der Marktanteil wurde in der Zielgruppe auf 1,8 Prozent beziffert.