Scholastic übernimmt 9 Story Media

Wirtschaft

Rund 186 Millionen US-Dollar lässt sich der Verlag die Beteiligung kosten.

Der Kinderbuchverlag Scholastic hat die Produktionsfirma 9 Story Media übernommen. Das Unternehmen produziert Zeichentrickserien wie «Doc McStuffins», «Daniel Tiger's Neighborhood», «Octonauts», «Wild Kratts» und «The Magic School Bus Rides Again». Die Übernahme soll am 1. Juni 2024 vollzogen werden. 9 Story Media erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von 104 Millionen US-Dollar."Diese hochstrategische Kombination, die die branchenführenden Fähigkeiten von 9 Story mit der bekannten Marke Scholastic und der bewährten Fähigkeit, ikonische Kinderserien und Franchises zu schaffen, verbindet, hat ein enormes Potenzial, durch unsere Geschichten eine tiefere Verbindung zu jungen Menschen aufzubauen, wenn die Seiten unserer Bücher auf dem Bildschirm und durch Merchandising zum Leben erweckt werden", sagte Peter Warwick, Präsident und CEO von Scholastic, bei der Bekanntgabe des Deals."Wir haben das Glück, seit Jahrzehnten mit Scholastic zusammenzuarbeiten, seit ich selbst mit der beliebten Familienproduktion 'The Magic School Bus' begonnen habe", sagte Vince Commisso, Präsident und CEO von 9 Story, in einer Erklärung. "Die Kombination unserer globalen Studios, Verkaufs- und Vertriebskapazitäten mit dem bestehenden Mediengeschäft, dem Kultnamen und den einzigartigen Fähigkeiten von Scholastic eröffnet noch mehr Möglichkeiten, fesselnde Geschichten zu liefern und starke Marken für ein weltweites Publikum aufzubauen. Wir freuen uns darauf, unsere sich ergänzenden Talente zusammenzubringen, um die Position von Scholastic als führender Entwickler, Produzent und Vertreiber von Inhalten für Kinder und Familien zu stärken.