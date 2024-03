«Among Us»-Serie mit Randell Park besetzt

US-Fernsehen

Außerdem werden die Figuren von Yvette Nicole Brown, Elijah Wood und Ashley Johnson gesprochen.

CBS Studios arbeitet derzeit an einer Serienadaption des Videospiels. Laut „Variety“ ist es den Verantwortlichen gelungen, eine namhafte Sprecherriege zu gewinnen. «Fresh off the Boat»-Star Randell Park und «Community»-Ensemblemitglied Yvette Nile Brown sind neben «Herr der Ringe»-Gesicht Elijah Wood mit an Bord. Auch «The Last of Us»-Crewmitglied Ashley Johnson ist mit von der Partie.Als Schöpfer und ausführender Produzent wird Owen Dennis im Rahmen seines Gesamtvertrags mit den CBS Studios an dem Projekt mitwirken. In der offiziellen Logline heißt es, die Serie basiere auf der Prämisse des Spiels: "Mitglieder deiner Crew wurden durch einen außerirdischen Formwandler ersetzt, der Verwirrung stiften, das Schiff sabotieren und alle töten will. Bringen Sie den 'Impostor' zur Strecke oder werden Sie Opfer seiner mörderischen Pläne.“Die Serie wird von Titmouse («Big Mouth») animiert. Gemeinsam mit Dennis werden Forest Willard, Marcus Bromander und Carl Neisser von Innersloth sowie Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio und Ben Kalina von Titmouse die Serie produzieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch kein Sender oder Streamer bekannt, die Gespräche sollen jedoch noch andauern. CBS Eye Animation Productions produziert in Zusammenarbeit mit Innersloth.