Peter Distad leitet Sport-Hulu

Köpfe

Der Manager kommt vom Disney-Streamingdienst AppleTV+.

Pete Distad, eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Medien, Sport und Technologie, wurde zum CEO des neuen Sport-Streaming-Dienstes - einem Joint Venture von ESPN, FOX und Warner Bros. Discovery - ernannt. Distad, der zuletzt zehn Jahre als Führungskraft bei Apple und sechs Jahre bei Hulu tätig war, wird alle Aspekte des Joint Ventures beaufsichtigen, darunter die Gesamtstrategie, Vertrieb, Marketing, Verkauf und mehr.Distad arbeitete von 2013 bis 2023 bei Apple, wo er für das Geschäft, den Betrieb und den weltweiten Vertrieb von Video, Sport und Apple TV+ verantwortlich war. Während dieser Zeit führte er 2015 das neue Apple TV ein und leitete später Teams, die die Apple TV App, Apple TV+ und den MLS Season Pass einführten und skalierten. Ursprünglich kam er zum Unternehmen, um das Produktmarketing für das Hardwareprodukt Apple TV zu leiten.Bei Hulu (2007-2013) war er als Senior Vice President of Marketing and Distribution Mitglied des Führungsteams. Er gehörte zum Gründungsteam von Hulu und war für die Kundenakquise und -bindung, den Vertrieb und das Marketing verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Hulu hatte Distad verschiedene Positionen in der Technologie- und Unternehmensberatung inne, unter anderem bei McKinsey & Company, Calence (jetzt Insight) und Andersen Consulting (jetzt Accenture).