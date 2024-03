«The Americans» läuft am Programmrand

TV-News

Der Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions strahlt die Serie am Freitagabend aus.

Nachdem Sat.1 Emotions in der Nacht auf Samstag die Serie «Homeland» wiederholte, wird nunausgestrahlt. Ab 5. April ist die Serie in Doppelfolgen um 00.05 Uhr zu sehen. Das Format mit sechs Staffeln wurde von Joe Weisberg geschaffen und ist mit Keri Russel und Matthew Rhys besetzt. Der Pay-TV-Sender FX ließ zwischen 2013 und 2018 insgesamt 75 Episoden herstellen. Sat.1 Emotions strahlt lediglich die Seasons fünf und sechs aus.An einer High School in Maryland freundet sich der Junge Tuan (Ivan Mok) mit seinem Mitschüler Pasha (Zack Gafin) an, der russischer Abstammung ist und Schwierigkeiten hat, Freunde zu finden. Tuan nimmt Pasha mit nach Hause und stellt ihn seinen Eltern Dee und Brad Eckert vor. Die Eckerts stellen sich als Elizabeth (Keri Russell) und Philip (Matthew Rhys) heraus, die sich für einen neuen Auftrag verkleidet haben.In Moskau ist Oleg (Costa Ronin) bei seinen Eltern eingezogen, während Jelena (Snezhana Chernova) noch um ihren Verlust trauert. Dann trifft er auf Oberst Anatoli Wiktorowitsch (Oleg Stefan), der ihn beauftragt, die Korruption in mehreren Lebensmittelketten zu untersuchen. Einige der Beteiligten sind mit Igor (Boris Krutonog) verwandt, weshalb Oleg gewarnt wird, den Anweisungen zu folgen und sich nicht von seinem Vater beeinflussen zu lassen. In der Zwischenzeit verlässt Mischa (Alex Ozerov) die UdSSR und kommt nach Jugoslawien. Claudia (Margo Martindale) und Gabriel (Frank Langella) erfahren von Mischas Plänen, in die USA zu kommen, und befürchten, dass er versuchen wird, Philip zu finden.