The Franklin  Challenges im Bereich Fitness und Ernährung

YouTuber

Einen Monat lang nur bei McDonalds essen? Diese und weitere verrückte Challenges hat Julian Franklin bereits ausprobiert und dafür auf YouTube viel Aufmerksamkeit erhalten.

Julian Franklin bezeichnet sich als Experte im Bereich Fitness und Ernährung und mithilfe seines YouTube-Kanals teilt er sein Wissen mit seiner Community. Außerdem schreckt er vor keiner Herausforderung zurück und stellte sich so schon zahlreichen Challenges, die meistens eine große Menge an Kalorien beinhalten. Über die Jahre konnte er sich so in der Szene etablieren und hat inzwischen auch ein eigenes E-Book auf den Markt gebracht.Julian Franklin wurde am 24. November 2994 geboren und lebt zurzeit in München. Zum Fitness-Training fand er, als er in seiner Freizeit American Football spielte. Er wollte noch mehr an Masse zulegen, um im besten Fall wie Thor auszusehen. Von da an machte er regelmäßig Kraftsport und das Thema Fitness wurde zu seiner Leidenschaft. 2017 eröffnete er dann seinen YouTube-Kanal unter dem Namen „The Franklin“, welcher sich zu Beginn vollkommen auf das Thema Fitness konzentrierte. Da dies jedoch Hand in Hand mit dem Thema Ernährung kam, weitere sich sein Content auch schnell auf das Thema Food aus und er versorgt seine Community seitdem mit informativen, aber auch unterhaltsamen Videos in beiden Bereichen.Zu Beginn zeigte er so sein Training im Fitnessstudio und bot Einblicke in den Alltag von ihm und seiner Freundin, die inzwischen seine Frau ist. Er gab Tipps zu den besten Fitnessstudios, aber nahm seine Follower auch mit in den Urlaub. Zunehmend häufiger zeigte er dann auch, was er an einem Tag aß, oder startete eine 10.000 Kalorien Challenge auf dem Oktoberfest. In weiteren Challenges aß der Webvideoproduzent eine Woche und dann sogar einen Monat lang nur bei McDonald oder nur Döner. Die beiden beliebtesten Videos auf dem Kanal sind mit 2,0 sowie 1,9 Millionen Aufrufen zwei Challenges, wer mehr Kalorien in 24 Stunden schafft. Aber auch mit seiner Partnerin drehte er einige Challenges, bei denen die beiden 24 Stunden beispielsweise im Auto, in der Badewanne oder im Wald verbrachten. Außerdem aß er sich in 24 Stunden durch die ganze Speisekarte verschiedener Fast-Food-Ketten wie beispielsweise Five Guys oder KFC.Zusätzlich zu dem Hauptkanal, welcher inzwischen 367.000 Abonnenten misst, betreibt Franklin auch den Zweitkanal „FranklinTV“, welcher aktuell bei 82.500 Abonnenten liegt. Hier lädt er vor allem Vlogs hoch, wie über seine Urlaube in Australien, Österreich, Italien oder den USA. Außerdem lädt er hier Zusammenschnitte seiner Vlogs auf Twitch hoch, in welchen er auf andere Videos reagiert. Zu seiner Online-Präsenz gehört außerdem ein Instagram-Account, auf dem er ebenfalls Einblicke in sein Leben bietet und wo ihm bislang 93.000 Menschen folgen. Dazu kommen weitere 151.000 Follower auf dem TikTok-Kanal. Seit Dezember 2020 ist Franklin zudem Ambassador für Myprotein.Der Influencer hat zudem das E-Book „Keine Ausreden – Dein Guide für ein besseres Leben“ herausgebracht, in dem er vor allem Anfänger zu mehr Fitness heranführen will. So teilt er 16 Rezepte, eine Einkaufsliste, die Grundlagen über Ernährung und Diät, Trainingspläne und seine Motivationstipps. Zuletzt stieg Franklin Ende 2023 sogar in den Boxring. Im Rahmen des Events „The Great Fight Night“, welches von Joyn übertragen wurde, trat er gegen Lukas Stepper, ebenfalls einen Fitness-Influencer bekannt als „TheGeneticOne“, an. Schließlich endete der Boxkampf zwischen den beiden unentschieden. Und Franklin hat noch nicht genug, denn er hat es sich auch zum Ziel gemacht, eines Tages an der Survival-Show „7 vs. Wild“ teilzunehmen.