Kabel Eins setzt auf sechs «Die nackte Kanone»-Filme

TV-News

Die Ausstrahlungszeiten sind, gelinde gesagt, mehr als enttäuschend.

Erst kürzlich bekräftigte Paramount-Chef Bob Bakish, dasseine Neuauflage erfährt. Der Fernsehsender Kabel Eins setzt in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag auf die dreiteilige Reihe. Los geht es um 00.40 Uhr mit dem ersten Film, in dem Leslie Nielsen den Agenten Frank Drebin verkörpert.David Zucker führte Regie, das Drehbuch stammte von Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker und Pat Proff. Polizeileutnant Frank Drebin ist bei seinem neuen Fall besonders engagiert, denn ein Kollege wurde bei einem Einsatz lebensgefährlich verletzt. Die Spur führt zum Geschäftsmann Vincent Ludwig. Außer der hübschen Sekretärin Jane, die sich heftigst in ihn verliebt, kann Drebin bei Ludwig nichts Verdächtiges entdecken. Was Drebin nicht weiß: Ludwig plant, die englische Königin, die Los Angeles besuchen wird, zu ermorden - und Drebin gehört zum königlichen Polizeischutz.Zwischen 02.10 und 02.35 Uhr wirdausgestrahlt. Die Fernsehsendung ist ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien e.V., ehe es dann mitweitergeht. Der Spielfilm aus dem Jahr 1991 dreht sich um Dr. Mainheimer, der wissenschaftliche Berater des Präsidenten, der ein Verfechter von alternativen Energien ist. Der Atom-Industrieller Quentin Hapsburg lässt Mainheimer entführen.Zwischen 04.00 und 05.15 Uhr setzt Kabel Eins auf, im Anschluss lassen die Verantwortlichen die drei Spielfilme zwischen 05.15 und 09.55 Uhr wiederholen. Am Morgen zeigt Kabel Eins noch die drei-Spielfilme, die vor Ostern jeweils um 20.15 Uhr gezeigt werden.