Juliette Binoche wird neue Präsidentin der Europäischen Filmakademie

Köpfe

Die französische Schauspielerin Juliette Binoche wurde von allen Mitgliedern des Vorstands der Europäischen Filmakademie einstimmig als Nachfolgerin von Agnieszka Holland als Präsidentin der Europäischen Filmakademie vorgeschlagen. Die Wahl der neuen Präsidentin erfolgte, nachdem die amtierende Präsidentin, die polnische Filmemacherin Agnieszka Holland, beschlossen hatte, im Jahr 2024 zurückzutreten. Das Ehrenamt des Präsidenten der Europäischen Filmakademie hat eine starke Symbolkraft und verkörpert das, wofür die Akademie stehen möchte. Ingmar Bergman war der erste Präsident und wurde 1989 von den 40 Gründungsmitgliedern der Akademie gewählt. Wim Wenders wurde 1996 sein Nachfolger und blieb bis 2020 im Amt, gefolgt von Holland, der ersten weiblichen Präsidentin der Akademie.Der im Januar neu formierte Akademievorstand hat den Mitgliedern der Europäischen Filmakademie nun eindeutig Juliette Binoche als neue Akademiepräsidentin vorgeschlagen. Juliette Binoche, die seit vielen Jahren aktives Mitglied der Europäischen Filmakademie ist, hat bestätigt, dass sie für die Übernahme dieser Aufgabe zur Verfügung steht. Formal wird dies ab dem 1. Mai 2024 der Fall sein, nachdem die Mehrheit der 4.600 Mitglieder der Europäischen Filmakademie ihr Votum bis Ende April 2024 abgegeben hat.Holland, die bis 2019 Vorsitzende des Gremiums war, übernahm 2021 das Amt der Präsidentin und trat damit die Nachfolge des deutschen Regisseurs Wim Wenders an. Im Frühjahr dieses Jahres gab sie ihre Entscheidung bekannt, von ihrem Amt zurückzutreten, da sie sich ganz dem Filmemachen widmen möchte. In einer Erklärung, die allen Academy-Mitgliedern in 52 europäischen Ländern zugeleitet wurde, erklärten der derzeitige Vorsitzende des Verwaltungsrats Mike Downey und Academy-CEO Matthijs Wouter Knol: "Wir wollen Agnieszka Hollands Wunsch nachkommen und haben volles Verständnis dafür, dass Verpflichtungen neben dem Filmemachen, so inspirierend und wichtig sie auch sein mögen, dem Schaffen von Kunst manchmal im Wege stehen können. Eine Entscheidung wie diese macht uns auch bewusst, wie viel wir Agnieszka Hollands Arbeit für unsere Institution zu verdanken haben. Im Namen der Europäischen Filmakademie möchten wir ihr für ihre enorme Unterstützung, ihre Stärke und ihre starke Vision in all den Funktionen, die sie innerhalb der Struktur der Akademie ausgeübt hat, danken. Ohne sie wäre die Arbeit der letzten Jahre nicht dieselbe gewesen - und sie wäre sicherlich nicht so angenehm gewesen."