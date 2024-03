Netflix kündigt zahlreiche neue britische Serien an

England

Im kommenden Jahr sind unter anderem sechs neue Episoden von «Black Mirror» geplant.

Anne Mensah, Netflix' Vizepräsidentin für britische Inhalte, kündigte am Donnerstag bei „Next on Netflix UK“ eine Reihe neuer Titel für Großbritannien sowie einige wiederkehrende Serien und Casting-Neuigkeiten an. Bei der Veranstaltung, die von Matt und Emma Willis moderiert wurde, die demnächst für Netflix in «Love is Blind UK» vor der Kamera stehen werden, kamen die Gäste in den Genuss von Panels mit Stars aus «ERIC» (Benedict Cumberbatch & Abi Morgan), «Scoop» (Billie Piper & Rufus Sewell), «Joy» (Rachel Mason & Jack Thorne) und «Missing You» (Jessica Plumber & Victoria Asare-Archer).Mensah sagte: "Fesselnde Dramen. Inspirierende Dokumentationen. Unterhaltung zum Lachen. Das Beste aus aller Welt und das Beste aus Großbritannien. Jeder in Großbritannien ist auf der Suche nach etwas Neuem, wenn er auf dem Sofa sitzt, und Netflix bietet alles an einem Ort. Das britische Fernsehen hat eine so lange Tradition, wirklich brillante Unterhaltung zu produzieren, und wir sind sehr stolz darauf, Teil dieser Tradition zu sein." Der Streamingdienst teilte mit, dass eine siebte-Staffel erscheint, die nun sechs Episoden umfasst.Das preisgekrönte Trio Stephen Graham («Boiling Point»), Philip Barantini («Boiling Point») und Jack Thorne («The Swimmers») hat sich für die vierteilige Seriezusammengetan. «Adolescence» ist ein ambitioniertes Krimidrama, das von Graham und Thorne geschrieben und von Philip Barantini in Echtzeit und in einem einzigen Film erzählt wird. Die Besetzung wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.Holly Willoughby moderiert diese actiongeladene Wettkampfshow, in der eine Gruppe britischer Prominenter in den Dschungel von Costa Rica geschickt wird, um einem der furchterregendsten Raubtiere der Welt - Bear Grylls - als Beute zu dienen. Bear glaubt, dass in jedem von uns ein Actionheld steckt - auch in den Prominenten - aber wie stark ist ihr Überlebenswille? Bear stellt sie auf die Probe. Wer ihn nicht beeindruckt, muss sich der gefürchteten "Bärenjagd" stellen - einem brutalen Katz-und-Maus-Spiel, bei dem er von Bear persönlich gejagt wird und bei Gefangennahme aus der Show ausscheidet.Der Immobilienmogul Daniel Daggers und sein ehrgeiziges Team von Maklern bei DDRE Global nehmen in der brandneuen Netflix-Serieden Londoner Luxusimmobilienmarkt ins Visier. Das talentierte Team macht sich auf, den Markt für Luxusimmobilien zu erobern, von den prestigeträchtigen Straßen Mayfairs bis zu den exklusiven Enklaven von Holland Park. Netflix begleitet die Gruppe auf ihrem Weg, die Feinheiten ihres persönlichen Lebens zu meistern und sich in der glamourösen Welt der Luxusimmobilien einen Namen zu machen.Netflix bringt den Bestsellerromanvon Marian Keyes als Familiendrama auf den Bildschirm. Basierend auf drei Paaren - Nell und Liam, Cara und Ed, Jessie und Rory - sind die Caseys wie die meisten Familien ein komplizierter Haufen. Eine, die sich ständig verändert. Alte und neue Ressentiments. Streit, der sich schnell legt, und Wunden, die für immer geheilt werden. Sie sind loyal. Laut. Und durch viel Liebe miteinander verbunden. Die Besetzung wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.Von Executive Producer Guy Ritchie und den Academy Award- und Emmy-prämierten Produzenten Lightbox kommt eine dreiteilige Dokumentationüber ein wahres Verbrechen. Im Sommer 2000 plant eine Gruppe von Kriminellen aus dem Südosten Londons den vielleicht kühnsten Raub aller Zeiten. Ihr Plan: am helllichten Tag mit einem Bulldozer in den nagelneuen Millennium Dome zu fahren, den zweitgrößten lupenreinen Diamanten der Welt im Wert von 200 Millionen Pfund zu stehlen und mit einem Schnellboot auf der Themse zu entkommen. Es gibt nur ein kleines Problem: Die Flying Squad schaut zu.Die zweite Staffel vonentführt die Zuschauer in die aufregende Welt des ältesten und größten jährlich stattfindenden internationalen Rugby-Turniers und gewährt einen Blick hinter die Kulissen, wenn die besten Teams Europas in einigen der größten Spiele des Rugby-Kalenders um die prestigeträchtige Trophäe kämpfen.vom gefeierten Autor Steven Knight erzählt die epische Geschichte einer der berühmtesten und beständigsten Dynastien Europas - der Familie Guinness. Jahrhunderts in Dublin und New York spielt, konzentriert sich auf die Folgen des Todes von Benjamin Guinness, dem Mann, der für den außergewöhnlichen Erfolg der Guinness-Brauerei verantwortlich war, und auf die weitreichenden Auswirkungen, die sein böser Wille auf das Schicksal seiner vier erwachsenen Kinder Arthur, Edward, Anne und Ben hatte, sowie auf eine Gruppe von Dubliner Charakteren, die mit dem wachsenden Guinness-Moloch arbeiten und interagieren.Als der Ehemann der britischen Premierministerin (Suranne Jones) inentführt und die französische Präsidentin (Julie Delpy) erpresst wird, stehen die beiden politischen Führer vor unvorstellbaren Entscheidungen. Sie werden zu einer erbitterten Rivalität gezwungen, bei der ihre politische Zukunft und ihr Leben auf dem Spiel stehen. Können sie zusammenarbeiten, um das Komplott aufzudecken, das beide bedroht?Am 11. Juli 2021 stand das Wembley-Stadion kurz vor einem historischen Sieg der englischen Mannschaft von Gareth Southgate. Die Mannschaft hatte das Land auf dem Weg ins erste große Finale seit 1966 begeistert, und die Europameisterschaft war zum Greifen nah. Doch als die englischen Fans aus allen Teilen des Landes im Wembley-Stadion eintrafen, verwandelte sich der Jubel schnell in Chaos. Davon handelt: Es kam zu tumultartigen Szenen mit Trunkenheit und Drogenkonsum, und Fans ohne Eintrittskarten sahen ihre Chance gekommen, das Stadion zu stürmen. Mit fesselnden Augenzeugenberichten und nutzergenerierten Inhalten ist dies die dramatische Geschichte eines Tages, der mit Euphorie begann und in einer Nation endete, die sich nicht beruhigen konnte.An einem schönen Sommermorgen im Jahr 1992 wurde Alex Hanscombe Zeuge, wie seine Mutter in Wimbledon Common brutal ermordet wurde. Er war damals zwei Jahre alt.folgt den Ermittlungen im Mordfall Rachel Nickell aus der Perspektive von Alex und seinem Vater André und untersucht, wie die Tragödie das Leben der beiden auf unerwartete Weise verändert hat.basiert auf einer wahren Begebenheit: Zwei Jahre nach der Gründung von Großbritanniens erster Gemeinschaftsbank bekommt es Dave Fishwick (Rory Kinnear) mit einem Gegner zu tun, der noch gefährlicher und furchteinflößender ist als die großen Banken - den Payday Loan Companies. Dave rekrutiert Jessica (Chrissy Metz), eine amerikanische Enthüllungsreporterin, und Oliver (Amit Shah), einen lokalen Bürgerberater, für seine Sache. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, die sie schließlich in die Vereinigten Staaten führt und ihnen dabei hilft, eine ganze Branche räuberischer Unternehmen zu Fall zu bringen. Zur Besetzung gehören Amit Shah («Happy Valley»), Def Leppard, Pearce Quigley («The Gentlemen & The Detectorists»), Leila Farzad («I Hate Suzie»), Dan Fogler («The Offer») und Rob Delaney («Catastrophe, Deadpool & Wolverine»).Vor elf Jahren verschwand Detective Kat Donovans Verlobter Josh - die Liebe ihres Lebens - und seitdem hat sie nichts mehr von ihm gehört. Als sie beim Durchstöbern von Profilen auf einer Dating-App plötzlich sein Gesicht sieht, gerät ihre Welt erneut aus den Fugen. Joshs Wiederauftauchen zwingt sie, sich mit dem Mord an ihrem Vater auseinanderzusetzen und lange verschüttete Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit aufzudecken. Zur Besetzung vongehören Rosalind Eleazar («Slow Horses»), Richard Armitage («Fool Me Once»), Jessica Plummer («EastEnders»), Steve Pemberton («Inside No9»), Paul Kaye («Sexy Beast»), Samantha Spiro («Sex Education») sowie Lisa Faulkner («Archie») und Mary Malone («Doctor Who»).