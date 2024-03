ProSieben packt schon wieder ein XXL-Ranking aus

TV-News

An Ostermontag ist bei der roten Sieben nur wenig los. Im Anschluss werden zwei alte Ausgaben von «Wer stiehlt mir die Show?» ausgestrahlt.

Der zweite Weihnachtsfeiertag war für ProSieben ein Desaster. Die Daytime war mit Shows vollgepackt, sodass um 20.15 Uhr die Free-TV-Premiere von «Spider-Man: No Way Home» mit nur 0,89 Millionen Zuschauern floppte. Der Kassenschlager erreichte bei den Umworbenen mittelmäßige 8,2 Prozent. Am Ostermontag setzt ProSieben nun ebenfalls nicht auf Spielfilme, sondern auf eine eigene Interpretation eines abwechslungsreichen Programms.Zwischen 06.10 und 14.20 Uhr wirdausgestrahlt. Die Sendung mit Funda Vanroy besucht eine österreichische Auswanderin, die heute in einem Massai-Dorf im Busch von Tansania lebt. Außerdem wird die 80-jährige Shevanta vorgestellt, die wahrscheinlich älteste Grundschullehrerin der Welt.Bis 17.10 Uhr wiederholt ProSieben , ehe die zehnminütigen Hauptnachrichtenanstehen. Zwischen 17.20 und 20.15 Uhr sendet ProSieben schließlichund versucht mit einer weiteren alten Show einen vernünftigen Vorlauf für die neuerliche Ausstrahlung vonauf die Beine zu stellen.