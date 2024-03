Es geht in die «Black Rabbit»

US-Fernsehen

Jason Bateman und Jude Law übernehmen die Hauptrollen.

Netflix hat heute die neue Serieangekündigt, in der Jason Bateman und Jude Law die Hauptrollen spielen und die von ihnen produziert wird. Jason Bateman wird bei den ersten beiden Episoden Regie führen. Die Geschichte: Als der Besitzer eines New Yorker Hotspots seinen turbulenten Bruder zurück in sein Leben lässt, öffnet er die Tür für eskalierende Gefahren, die alles, was er aufgebaut hat, zu Fall zu bringen drohen.Die ausführenden Produzenten sind Jason Bateman und Michael Costigan's Aggregate Films, Jude Law und Ben Jackson's Riff Raff Entertainment, Zach Baylin und Kate Susman's Youngblood Pictures sowie Andrew Hinderaker, Zac Frognowski, Justin Levy und David Bernon.Jason Bateman («Ozark», «Air»), Jude Law («Sherlock Holmes»), Cleopatra Coleman («Rebel Moon - Part One: A Child of Fire»), Amaka Okafor («Bodies»), Ṣọpẹ́ Dìrísù («Gangs of London») und Dagmara Dominczyk («Succession») sind Teil des Ensembles. Der für den Academy Award nominierte Drehbuchautor Zach Baylin und Kate Susman werden das Drehbuch basierend auf einer Originalidee schreiben.