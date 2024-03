Sat.1 setzt «Kühlschrank öffne dich!» bereits im April fort

TV-News

Erst im Januar und Februar waren neue Folgen der Kochshow zu sehen gewesen.

Überschaubar erfolgreich debütierte die Sat.1-Kochshowim Frühjahr 2022, was wohl aber auch mit einer etwas unglücklichen Produktionsgeschichte zusammenhing, bei der die Protagonisten krankheitsbedingt ausfielen. Dennoch hielt der Bällchensender der Endemol-Shine-Produktion die Treue und wiederholte sie zunächst im Sommer 2023, ehe man in diesem Jahr neue Folge mit einem überarbeiteten Konzept präsentierte. Überbordender Erfolg sollte zwar weiterhin nicht aufkommen, man musste sich mit mäßigen 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei einer Gesamtreichweite von durchschnittlich 0,89 Millionen Zuschauern begnügen. Dennoch holt man die Sendung wenige Wochen nach dem Staffelfinale auf die Bildschirme zurück.Sat.1 zeigt neue «Kühlschrank öffne dich!»-Folgen ab Mittwoch, den 3. April. Damit folgt „Das Duell der Kochprofis“ auf «Das große Promibacken», das derzeit und noch bis 27. März mit einem Osterspezial den Sendeplatz um 20:15 Uhr erfolgreich bespielt. Ruth Moschner bleibt Moderatorin der Kochsendung.Auch das Konzept bleibt im Vergleich zum Jahresbeginn unverändert. Zwei Profikochteams, die in der ersten Folge aus Johann Lafer und Richard Rauch sowie Cornelia Poletto und Maximilian Lorenz bestehen, müssen aus den Kühlschränken vollkommen fremder Personen ein schmackhaftes Menü zaubern. Die Entscheidung, wer gewinnt, fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd.