«Kids Choice Awards» finden im Juli statt

US-Fernsehen

Die Veranstaltung kommt in diesem Jahr wieder aus dem Pauley Pavillion in Los Angeles.

Nickelodeon hat das Datum und den Veranstaltungsort für sein mit Spannung erwartetes jährliches Schleimfest, die Nickelodeon, festgelegt, die am Samstag, den 13. Juli, um 20 Uhr live ausgestrahlt werden. Die Show kehrt nach über einem Jahrzehnt in den Pauley Pavilion auf dem Campus der UCLA in Los Angeles zurück und feiert die Lieblinge der Kinder aus den Bereichen Film, Fernsehen, Musik, Sport und natürlich Slime.Zeitgleich mit den Nickelodeon «Kids' Choice Awards 2024» wird im Juli auch das 25-jährige Jubiläum der Emmy-prämierten Serie «SpongeBob Schwammkopf» gefeiert. Das ganze Jahr über können Fans tief in das SpongeBob Schwammkopf-Universum eintauchen, mit brandneuen Inhalten, die auf Nickelodeon und Paramount+ erscheinen."Diesen Sommer feiert Nickelodeon zwei seiner größten und beliebtesten Franchises - die «KCAs» und «SpongeBob Schwammkopf». Beide im Juli zu feiern, schafft unglaubliche Möglichkeiten für beide Marken, die auf jeder Plattform gewinnen. Machen Sie sich bereit für ein wenig nautischen Unsinn bei den KCAs... Schleim inklusive!", so Ashley Kaplan, stellvertretende Geschäftsführerin, Nickelodeon Unscripted & Digital Studio.