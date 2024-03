«True Crime Story: It Couldn't Happen Here» kehrt zurück

US-Fernsehen

Die neue Staffel wird auf Sundance TV und AMC+ ausgestrahlt. Ab April geht’s los.

Die Anwältin, Gerechtigkeitssuchende und Schauspielerin Hilarie Burton Morgan («One Tree Hill», «The Walking Dead») ist Gastgeberin der kraftvollen und bewegenden Dokumentarseriekehrt mit einer neuen Staffel am Donnerstag, den 18. April um 22 Uhr zu SundanceTV, AMC+ und Sundance Now zurück. Die Serie stellt Fälle aus Kleinstädten in ganz Amerika in den Mittelpunkt und untersucht, wie sich das Verbrechen auf die Gemeinschaft auswirkt und wie die einzigartige Dynamik der Kleinstadt die Ermittlungen beeinflusst.In der sechsteiligen Staffel reist Hilarie Burton Morgan nach Missouri, North Dakota, Mississippi, Alabama, Texas und Maine und trifft sich in jeder Folge mit Familienmitgliedern und lokalen Insidern, während sie die Drehungen und Wendungen jedes Falles erforscht und die einzigartigen Herausforderungen der Kleinstadtjustiz aufdeckt. Burton Morgan verleiht amerikanischen Kleinstadtkrimis Einfühlungsvermögen und Fürsprache, um zu erforschen, wie sich große Verbrechen auf diese eng verbundenen Gemeinden auswirken, und beleuchtet bereits entschiedene Fälle, bei denen noch Zweifel am bestehenden Urteil bestehen. Die erste Staffel der Serie hat das Bewusstsein für übersehene Fälle geschärft und dazu beigetragen, dass Devonia Inman, die 23 Jahre lang zu Unrecht inhaftiert war, frei kam.Burton Morgan sagte: "Der Kampf gegen Ungerechtigkeit in unserem Land ist ein langer und mühsamer Prozess, und leider sind die Ressourcen dafür für unsere schwächsten Gemeinden oft unerreichbar. Zu Beginn der neuen Staffel von «It Couldn't Happen Here» sehen wir eine wachsende Dynamik bei den Fortschritten unserer vergangenen Fälle - forensische Untersuchungen, neue Anhörungen, Entschädigungen für unrechtmäßige Inhaftierung, neue Zeugen, die sich melden - und das bestärkt unser Team in seinem Wunsch, diese Geschichten mit Empathie und Dringlichkeit zu erzählen."