«Hartz Rot Gold» kehrt stark zurück

Wochenquotencheck

Mit den neuen Folgen verbuchte man in der Zielgruppe direkt in der ersten Woche einen neuen Allzeitbestwert.



Die Sozialdokuist inzwischen ein fester Bestandteil im Programm von RTLZWEI . Zunächst mit dem Untertitel „Armutskarte“ startete das Format 2020 zur Primetime, wo bislang elf Folgen in zwei Staffeln ausgestrahlt wurden. Seit Februar 2022 gibt es das Spin-Off ohne den Untertitel. Die Dokusoap läuft nun aktuell in der dritten Staffel und ist im Nachmittagsprogramm jeweils ab 16.05 Uhr zu sehen. In beiden Formaten stehen Menschen im Fokus, die von staatlicher Unterstützung leben und versuchen, den beruflichen Wiedereinstieg zu schaffen.Nach etwa einem Jahr Pause war zu Beginn dieser Woche die dritte Staffel angelaufen. Im Fokus stand beispielsweise die Wohnungssuche von Jessica und Olaf, die mit Schimmel in ihren eigenen vier Wänden zu kämpfen haben. Mit 0,22 Millionen Fernsehenden war der Auftakt nicht allzu erfolgreich und bescherte zum Start den niedrigsten Wert der Woche. Auch mit passablen 2,1 Prozent Marktanteil war noch etwas Luft nach oben. Die 0,04 Millionen Jüngeren stellten mit mäßigen 2,7 Prozent ebenfalls den Negativrekord auf.Am Dienstag stand die Geburt ihres Kindes für die 18-jährige Lisa kurz bevor. Diese Ausgabe verfolgten 0,24 Millionen Zuschauer, so dass die Quote nun auf solide 2,3 Prozent Marktanteil anstieg. Die 0,10 Millionen Umworbenen konnten das Resultat des Vortages mit starken 5,8 Prozent mehr als verdoppeln. Am darauffolgenden Tag machten sich Tanja und Willy in Eigenregie an den Ab- und Wiederaufbau ihrer Küche. Mit 0,31 Millionen Interessenten war die Reichweite nun so groß wie an keinem anderen Tag der Woche Dies hatte einen guten Marktanteil von 2,8 Prozent zur Folge. Auch die 0,15 Millionen Werberelevanten legten noch eins drauf und sicherten sich mit herausragenden 10,2 Prozent nicht nur das beste Resultat der Woche, sondern sogar seit dem Start im Jahr 2022.0,26 Millionen Neugierige verfolgten am Donnerstag noch die Einschulung von Nataschas Sohn Tyler, was erneut zu einer Quote von 2,8 Prozent führte. Mit 0,06 Millionen Menschen hatte sich das jüngere Publikum nun wieder deutlich verkleinert, man kam jedoch weiterhin auf hohe 5,4 Prozent Marktanteil. Für Paddy, Lausi, Asterix und die zwei Hunde ging es zum Ende der Woche nach Leipzig, wo Paddy zwei Vorstellungsgespräche hatte. Die 0,24 Millionen Zuschauer landeten noch bei passablen 2,2 Prozent Marktanteil. Trotz eines Anstiegs auf 0,07 Millionen Umworbene, sank der Marktanteil nun auf solide 3,8 Prozent.Nach der Ausstrahlung der zweiten Staffel der Dokusoap waren im Sommer auf dem gleichen Sendeplatz Wiederholungen gelaufen, welche jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Doch nun ist das Format mit neuen Folgen zurückgekehrt und direkt sehr erfolgreich in die erste Woche gestartet. Auf dem Gesamtmarkt schlug man sich etwa so wie im Vorjahr, doch in der Zielgruppe hatte man sogar noch eins draufgelegt, was vor allem die neue Rekordquote am Mittwoch bewies. Zuvor hatte der höchste Marktanteil überhaupt bei 6,2 Prozent gelegen. Der Auftakt verlief also mehr als gelungen und in den kommenden Wochen wird RLTZWEI somit weiterhin auf die ein oder anderen Spitzenquoten hoffen.